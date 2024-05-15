الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مواعيد عرض فيلم "فلسطين.. ما وراء النكبة" على شاشة "الوثائقية"

القناة الوثائقية
القناة الوثائقية

تعرض قناة الوثائقية، اليوم الأربعاء، الفيلم الوثائقي الجديد "فلسطين.. ما وراء النكبة"، وذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية. 

مواعيد عرض "فلسطين.. ما وراء النكبة" 

ويعرض الفيلم الوثائقي "فلسطين ما وراء النكبة" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ويعاد في تمام الساعة 5 عصرا ويعاد مرة أخرى في نفس اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء. 

ورفعت "الوثائقية" شعار "حتى لا ننسى ما حدث في دير ياسين.. انتظروا الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة". 

ونشرت القناة الوثائقية البرومو الدعائي الخاص بالفيلم والذي لاقي استحسان الجمهور وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

ويوثق الفيلم جذور نكبة 1948، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل.

ويرصد الفيلم كذلك تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين بحق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ"النكبة"، مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948

يذكر أن  القناة الوثائقية قدمت  مجموعة من الوثائقيات لدعم القضية الفلسطينية، آخرها سلسلة «شاهد على معبر رفح»، حيث ترصد السلسلة شهادات خاصة تظهر لأول مرة عن جرائم الاحتلال، ودور مصر فى مساعدتهم، ويستعرض الفيلم سلسلة من الشهادات الفلسطينية يدلى بها الأشقاء الفلسطينيون الذين يتحدثون أيضا عن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية على كل المستويات لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني. كما يتحدث فى الفيلم الوثائقى الجديد عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، ومرافقيهم، ممن استقبلتهم الدولة المصرية لعلاجهم، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم، عقب العدوان على قطاع غزة ونشرت القناة الوثائقية العديد من هذه الشهادات موثقة بالفيديوهات لعدد من الجرحى الفلسطينيين. 

وسلسلة وثائقية أخرى بعنوان "منكوبات في غزة"، وثقت من خلالها معاناة الفلسطينيات المصابات بالأورام فى تلقى العلاج، فى ظل سياسات التعنت والمنع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى للحيلولة بين المرضى والدواء.

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