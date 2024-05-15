تحدث الكاتب محمود مطر، عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع أن ينكر دور مصر التاريخي في جعل القضية الفلسطينية قضية حية لا تموت، رغم كل محاولات إسرائيل ومن ورائها أمريكا لوأد هذه القضية المحورية.

محمود مطر: لا أحد يستطيع إنكار دور مصر في الدفاع عن الحق الفلسطيني

وأضاف محمود مطر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “لسنا في حاجة إلى التذكير بأن مصر خاضت أربع حروب دفعت فيها من دماء أبنائها الأبطال ومن رصيدها الاقتصادي الغالي والنفيس من أجل نصرة الحق الفلسطيني الذي خذله الكثيرون”.

وعن من يزايدون على دور مصر المشرف في القضية الفلسطينة، أوضح مطر: “لست اعتقد أن أحدا يستطيع أن يزايد على دور مصر باعتبارها حجر الزاوية في الدفاع عن الحق الفلسطيني في الماضي وفي الحاضر، لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يزايد على هذا الدور إلا متبجح مغرض".

محمود مطر يثمن الدور الدبلوماسي المصري لصالح القضية الفلسطينة

ولفت مطر إلى أن الدور الدبلوماسي المصري فهو مهم جدا، والدور الذي تضطلع به مصر في الوقت الحالي يفصح عن نفسه ونحن نقرأ يوميا عن المفاوضات والمحاولات المصرية المستميتة للوصول إلى حل يعيد الهدوء إلى غزة ويحافظ على الوجود الفلسطيني بها، رغم أن نتنياهو وفصيله المتطرف يحاولون المستحيل من أجل إفشال مساعي التهدئة، وإلى الآن لا يزال الموقف المصري القوي هو الذي يحول دون اجتياح إسرائيلي واسع لرفح الفلسطينية".

واختتم مطر حديثه: “لا تزايد مصر بدورها التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وإبقائها قضية حية لا تموت، وهو الدور الذي يعرفه كل عربي يحكم عقله وضميره عند الكلام عن القضية العربية الأم”.

مصر تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان، عن اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم.

وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

كما جددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.