البرامج الدراسية الجديدة للكليات النظرية بالجامعات المصرية

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام الكبير بزيادة البرامج التعليمية الحديثة والمختلفة في كافة المجالات بجميع الجامعات المصرية سواء الحكومية او الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية وذلك لأهميتها في سوق العمل المحلي والعالمي وكذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر مما يؤدي إلى جذب المزيد من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

ومن البرامج الحديثة بالجامعات المصرية لاحتياجات سوق العمل:

ومن أهم البرامج الدراسية الجديدة التي يحتاجها سوق العمل وتم الدراسة بها خلال السنوات الماضية بالجامعات المصرية هي

جامعة القاهرة

- برنامج الكتابة الإبداعية باللغة الانجليزية وتتيح المهارات التي يدرسها الطالب للعمل في الكثير من المجالات مثل وكالات الانباء وشركات الترجمة ووزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات

- برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية مجال العمل متاح بالصحافة والإعلام ووزارة الخارجية ووكالات الأنباء العالمية.

- برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال ويستطيع الخريج العمل بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والشركات الصينية والإرشاد السياحي وشركات الطيران والهيئات الدبلوماسية.

- برنامج التكنولوجية الحيوية بكليات الزراعة ويستطيع الخريج العمل في المراكز البحثية وشركات التغذية والأدوية شركات المنظفات وأدوات التجميل.

-برنامج الدراسة المشتركة مع جامعة جورجيا بكلية التجارة.

-- برنامج دراسة العلوم الاكتوارية بكلية التجارة

- برنامج نظم المعلومات الأثرية.

- للترجمة التخصصية باللغة اليابانية ويمكن العمل بشركات السياحة اليابانية ومشروعات الحايكا المتعددة

- برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال ويمكن العمل في الشركات والمؤسسات الاستثمارية والشركات الصينية ووزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية.

- برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد ويمكن لخريجها العمل في مراكز نظم المعلومات بالوزارات المختلفة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

- الترجمة التخصصية باللغة الألمانية وإليها.

-برنامج اعداد معلمي رياض الاطفال.

- برنامج اعداد معلمي علوم الإعاقة.

- برنامج اعداد معلمي تكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي.

- برنامج الدراسة المشتركة مع جامعة جورجيا وتتيح المهارات التي يدرسها الطالب للعمل في كبري الشركات والبنوك الاستثمارية والهيئات والمؤسسات الحكومية والبورصة ومكاتب الصرافة ومكاتب الحسابات والتأمين.

- برنامج دراسة العلوم الاكتوارية بكلية التجارة وتتيح المهارات التي يدرسها الطالب للعمل في كبري الشركات والبنوك الاستثمارية والهيئات والمؤسسات الحكومية والبورصة ومكاتب الصرافة ومكاتب الحسابات والتأمين.

- شعبة اللغة الفرنسية بكلية الاقتصاد وعلوم سياسية.

- برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي يمكن العمل كمحلل لمتطلبات البرمجيات ومصمم لمعمارية البرمجيات ومختبر لجودة البرمجيات.

- برنامج الشبكات والأمن السيبراني يمككن العمل به كمهندس شبكات ومدير شبكات ومدير It ومهندس نظم شبكات الحاسب.

-برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية تتيح لخريجها العمل بشركات تطوير البرمجيات التي تعمل في مجال المعلوماتية الحيوية وزارة العدل والمحاكم القضائية.

-برنامج علوم البيانات يمكن العمل في التسوق الالكتروني والمبيعات والعلوم والمصارف وخدمات النقل والمواصلات كما يمكن العمل في المدن الذكيه.

جامعة الإسكندرية:

- برنامج البكالوريوس بنظام الساعات المختلفه بكليه التجاره ويمكن العمل يخرجها في البنوك والشركات الاستثماريه والجمارك والضرائب.

- برنامج البكالوريوس في الاقتصاد بكليه الاقتصاد وعلوم سياسيه يمكن العمل في الجهاز المصرفي والبنوك المختلفه ومراكز البحوث والدراسات الاقتصاديه.

- برنامج ليسانس اللغه الانجليزيه بكليه الاداب ويتيح لخرجها العمل في الاعلام والترجمه الفوريه وشركات السياحه.

-برنامج ليسانس التاريخ والاثار المصريه بكليه الاداب تتيح لخرجها العمل بالتدريس والسياحه والاعلام وهيئات الاثار.

- برنامج ليسانس جغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيه كليه الاداب يمكن العمل بيها كمحلل مناخي ومرشد جغرافي ومخطط بيئي ومصمم خرائط.

- برنامج ليسانس الانثروبولوجيا بنظام الساعه المعتمده بكليه الاداب ويمكن يخرجها لعمل كباحث في مجالات الطب الشرعي والمؤسسات العلميه البحثيه والاحصائيه واخصائي متاحف وفي مجال حفظ التراث الشعبي والفلكلور.

- برنامج ليسانس الصوتيات والليسانيات بنظام الساعات المعتمده بكليه الاداب يمكن العمل اخصائي تخاطب وبرمجه اللغه الحاسوبية وكذلك مهندس صوت.

- برنامج ليسانس الدراسات المسرحيه بكليه الاداب يتيح العمل به في المسرح والاذاعه والتلفزيون والاخراج ومهندس ديكور .

- برنامج الميكروبيوجليا.

-برنامج الآثار والدراسات البينية بكلية الآداب.

- برنامج التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة.

جامعة عين شمس:

- برنامج الترجمه المتخصصه في اللغه الصينيه بكليه الالسن ويمكن العمل كاعداد مترجمين محترفين في مجالات الترجمه المتخصصه احتياجات سوق العمل علي مستوى المحلي والاقليمي.

- برنامج تقنيه المعلومات الحيويه بكليه الذكاء الاصطناعي لاعداد متخصصين في والحاسبات والمعلومات لتلبية احتجاجات سوق العمل.

- برنامج الوسائط المتعدده الرقميه بكليه الحاسبات والمعلومات لتعميق الوعي باستخدام الحاسبات والمعلومات في المؤسسات الدولة.

- برنامج عمارة تنسيق المواقع

- برنامج التكنولوجية الحيوية الزراعية.

-برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية.

جامعة حلوان:

- برنامج الرسوم المتحركة.

- برنامج علوم تصميم الأثاث.

-برنامج تصميم الإعلام الرقمي.

- برنامج الأسواق المالية.

- برنامج نظم معلومات الأعمال.