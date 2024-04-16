الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الخشت يستعرض البرامج الدراسية بكليات الجامعة والطفرة غير المسبوقة في التصنيفات الدولية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع عقد مع السيد جورج أندرياس وزير الدولة للعلوم والسياحة والثقافة لمقاطعة ساكسونيا الألمانية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتناول الاجتماع سبل التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات في مقاطعة ساكسونيا الألمانية، في مجالات التعليم الفني والتعليم العالي بقطاعاته المختلفة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال مشاركته، تاريخ جامعة القاهرة وكلياتها وبرامجها الدراسية في مرحلتي الليسانس والبكالوريوس، والتطور الكبير الذي حدث في الجامعة خلال السنوات الماضية من حيث البحث العلمي والتنمية واستحداث البرامج الدراسية وتطوير اللوائح ونظم الدراسة، كما استعرض الطفرة غير المسبوقة للجامعة في التصنيفات الدولية، وما أعلنه تصنيف QS مؤخرًا من دخول 6 تخصصات بجامعة القاهرة ضمن أفضل 100 على مستوى العالم، وتخصص في افضل 40 جامعة عالمية.

txt

مباراة القمة.. طلاب مصريون وأفارقة يستعدون للقاء الأهلى والزمالك بمحيط جامعة القاهرة (صور)

txt

وزير التعليم العالي: إعداد محتوي تعليمي لتوعية طلاب الجامعات بخطورة المحتويات الضارة لشبكة الإنترنت

وحسب التصنيف الإنجليزي شهدت القاهرة تطورًا كبيرًا خلال 4 سنوات بنسبة 50% حيث ارتفع من 21 تخصصًا فرعيًا بعام 2021 إلى 31 تخصصًا بعام 2024 من بينها 6 تخصصات ضمن أول 100 جامعة عالمية و16 تخصصًا ضمن أول 200 عالميا، و28 تخصصًا ضمن أفضل 300 عالميًا، و31 تخصصًا ضمن أفضل 400 عالميا، وقفزت في التطور العام في سنة واحدة 184 مركزًا بنسبة تطور 33% عن العام السابق حيث جاء ترتيبها الكلي في المركز 371 عالميًا بينما كان ترتيبها في الفئة من 551 الى 560.

ورحب الدكتور محمد الخشت، بالتعاون مع الجامعات الألمانية في كافة التخصصات والمراحل التعليمية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم، مشيرًا إلى التعاون الفعلي مع الجامعات الألمانية حيث تتعاون الجامعة مع عدد كبير من الجامعات الألمانية مثل جامعة برلين الحرة وجامعة ماربورج وهايدلبرج وكولون وكاسل وكوتبس في الدرجات العلمية المشتركة أو في برامج إيراسموس للتبادل الأكاديمي أو في البحوث العلمية.

التصنيف الإنجليزي جامعة القاهرة البرامج الدراسية التصنيفات الدولية مقاطعة ساكسونيا الألمانية

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟