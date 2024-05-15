رسميًا.. مساعد "كلوب" يتولى تدريب سالزبورج النمساوي

أعلن نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الأربعاء، تعيين الهولندي بيب ليندرز، مديرا فنيا جديدا للفريق، بعقد لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم المقبل.

وعمل بيب ليندرز مساعدًا للألماني يورجن كلوب، في تدريب فريق ليفربول خلال السنوات الأخيرة، وسيرحل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وبرز اسم المدرب الهولندي بيب ليندرز، صاحب الـ41 عامًا، بشكل كبير خلال الموسمين الماضيين، بعدما منحه كلوب صلاحيات كبرى سواء في إدارة الأمور الفنية داخل الفريق، أو في الظهور بالمباريات والمؤتمرات الصحفية.

ويحتل سالزبورج في الوقت الحالي المركز الثاني في ترتيب دورة المنافسة على لقب الدوري النمساوي بفارق نقطتين فقط عن المتصدر شتورم جراتس.

هذه ليست التجربة الأولى كمدير فني للهولندي حيث سبق ودرب نادي نيميجين في عام 2018 قبل الانضمام إلى طاقم كلوب في ليفربول.