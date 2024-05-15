الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كتائب القسام تعلن السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم جباليا

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم جباليا.

وقالت القسام في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "طائرة مسيرة صهيونية تم السيطرة عليها غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

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فصائل فلسطينية: مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا فى قصف استهدفهم بمخيم جباليا

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت القسام فيديو جديد يوثق المعارك بين قواتها وقوات الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وسبق، وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا في قصف استهدفهم بمخيم جباليا شمال غزة وتدمير جرافة ودبابة ميركافا؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

كما قصفت كتائب القسام مستوطنة سديروت بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم.

انسحاب مفاجئ لجيش الاحتلال من وسط غزة.. والمبرر "هجوم جديد"

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل مجند، هي الحالة الأولى خلال محاولة التوغل في رفح، يبلغ من العمر 19 عامًا، ويدعى إيرا يائير جيسبان من بيتح تكفا، خدم في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع، وتزامن الأمر مع انسحاب قوات الاحتلال من حي الزيتون، بحجة الاستعداد لهجوم آخر.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإنه بمقتل جيسبان يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا في الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة وفي العمليات على الحدود إلى 273 قتيلًا.

أشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إرسال القوات إلى مدينة رفح الحدودية بجنوب غزة في الأسبوع الماضي، فيما وصفها بأنها عملية دقيقة، حيث يسيطر الجنود حاليًا على منطقة صغيرة نسبيًا جنوب شرق المدينة.

وصباح اليوم الأربعاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال العمليات في شرق رفح، داهمت قوات من لواء جفعاتي معسكر تدريب تابع لحماس.

وزعم مسئولون إسرائيليون إن أربع كتائب من كتائب حماس تتواجد في رفح، إلى جانب قيادة الحركة وربما العديد من الرهائن. واجهت اسرائيل ضغوطًا من الولايات المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي لعدم تنفيذ هجوم واسع النطاق في المدينة.

كتائب القسام حركة حماس جباليا مخيم جباليا قوات الاحتلال قطاع غزة

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