الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا فى قصف استهدفهم بمخيم جباليا

قتلى فى صفوف جيش
قتلى فى صفوف جيش الاحتلال

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا في قصف استهدفهم بمخيم جباليا شمال غزة وتدمير جرافة ودبابة ميركافاه؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

الفصائل الفلسطينية تلقن جنود الاحتلال درسًا

في وقت سابق، قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إنه منذ ساعات ضحى اليوم، والاشتباكات تبدو عنيفة للغاية، لكنها تأتي من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية التي يبدو أنها نصبت أكمنة عدة لمحاور التقدم والتوغل الإسرائيلي ضمن نطاق المنطقة الشرقية من رفح الفلسطينية في أقصى جنوبي القطاع، هذه الأكمنة التي جرى فيها تفخيخ بعض النقاط المرتبطة بمحاور التقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي السلام في الجانب الشرقي من مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، مع الاستهداف الذي تم من خلاله استهداف دبابة ميركافا وبعض الآليات العسكرية الإسرائيلية التي كانت متمركزة في محاور التقدم المشار إليها في الجانب الشرقي من مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللافت أن وتيرة وحدة الاشتباكات خلال ساعات هذا اليوم تبدو كثيفة وكبيرة إذا ما قورنت بما كان عليه الحال خلال الأيام القليلة الماضية، التي كان فيها ربما الجانب الأكبر من الاشتباكات في مخيم جباليا وفي جباليا البلد وكذلك في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مشيرًا إلى أن هذه الاشتباكات عادت من جديد لتبلغ مرحلة كانت عندها تقريبًا في أيام العدوان الأولى وفي أيام العملية العسكرية البرية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية قصف مخيم جباليا غزة فصائل المقاومة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: إطلاق عشرات الصواريخ تجاه قاعدة ميرون شمال إسرائيل

انطلاق مسيرة فى رام الله بالضفة الغربية إحياء للذكرى الـ76 للنكبة

حماس: الموقف المصرى يمتاز بالموضوعية والضغط للتوصل إلى اتفاق هدنة

القاهرة الإخبارية: إسرائيل لم تسمح لأى شاحنة مساعدات بالدخول إلى قطاع غزة

أسامة السعيد: سيكون هناك قرار مهم من القمة العربية لرفض تهجير الشعب الفلسطينى

مسئول أمريكى: إدارة بايدن توصلت لتفاهم مع حكومة نتنياهو يتضمن عدم توسيع أى عملية فى رفح

الزيود: القمة الحالية عليها آمال وتطلعات عربية بسبب ما تتعرض له فلسطين من تحديات

البنتاجون: أوستن أكد لنظيره المصرى التزام الولايات المتحدة بأمن الشرق الأوسط وأمن مصر

الأكثر قراءة

عاجل| بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

بايدن ينقلب على نفسه.. أسرار موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

أسعار الأضاحى 2024.. استقرار نسبى للأبقار والإبل والجاموس

أسعار الأضاحي في الدقهلية 2024.. اعرف قبل ما تشتري

أسعار اللحوم والأضاحي اليوم 15 مايو 2024.. الحق اشتري قبل العيد

معنى كلمة "أوبة".. سؤال يحير طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة