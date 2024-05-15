فصائل فلسطينية: مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا فى قصف استهدفهم بمخيم جباليا

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن مقتل 12 جنديًا إسرائيليًا في قصف استهدفهم بمخيم جباليا شمال غزة وتدمير جرافة ودبابة ميركافاه؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الفصائل الفلسطينية تلقن جنود الاحتلال درسًا

في وقت سابق، قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إنه منذ ساعات ضحى اليوم، والاشتباكات تبدو عنيفة للغاية، لكنها تأتي من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية التي يبدو أنها نصبت أكمنة عدة لمحاور التقدم والتوغل الإسرائيلي ضمن نطاق المنطقة الشرقية من رفح الفلسطينية في أقصى جنوبي القطاع، هذه الأكمنة التي جرى فيها تفخيخ بعض النقاط المرتبطة بمحاور التقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي السلام في الجانب الشرقي من مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، مع الاستهداف الذي تم من خلاله استهداف دبابة ميركافا وبعض الآليات العسكرية الإسرائيلية التي كانت متمركزة في محاور التقدم المشار إليها في الجانب الشرقي من مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللافت أن وتيرة وحدة الاشتباكات خلال ساعات هذا اليوم تبدو كثيفة وكبيرة إذا ما قورنت بما كان عليه الحال خلال الأيام القليلة الماضية، التي كان فيها ربما الجانب الأكبر من الاشتباكات في مخيم جباليا وفي جباليا البلد وكذلك في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مشيرًا إلى أن هذه الاشتباكات عادت من جديد لتبلغ مرحلة كانت عندها تقريبًا في أيام العدوان الأولى وفي أيام العملية العسكرية البرية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة.