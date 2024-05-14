الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الزيود: القمة الحالية عليها آمال وتطلعات عربية بسبب ما تتعرض له فلسطين من تحديات

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور علاء الزيود، المستشار الإعلامي لمندوبية الأردن، إن التشاور والتنسيق وبناء الوفاق والاتفاق هو جوهر العمل العربي المشترك، والقمم العربية هي إحدى آليات تحقيق هذا التعاون العربي.

 

وأضاف "الزيود"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القمة العربية الحالية في البحرين معقود عليها آمال، وهناك تطلعات عربية لكونها القمة التي تأتي في ظرف حساس جدا يتعلق فيما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات وظروف صعبة خاصة في قطاع غزة.

 

ولفت أن هناك توقعات بأن يكون التمثيل في هذه القمة على أعلى مستوى، وأن يكون تمثيل الزعماء فيها عاليا جدا، والاستفادة والتعزيز من العمل العربي المشترك يتطلب تحويل النقاشات التي تجري بين الزعماء والاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية العرب إلى قرارات، هذه القرارات من الممكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية في التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
 

الأردن القاهرة الإخبارية القمة العربية التعاون العربي البحرين

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