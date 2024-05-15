الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظ بورسعيد يكافئ طالبًا تخلى عن الدروس الخصوصية

محافظ بورسعيد مع
محافظ بورسعيد مع الطالب

كافأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولته بإحدى المدارس، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير الامتحانات، طالبًا بصرف مكافأة قدرها 500 جنيه، لأنه تخلى عن الدروس الخصوصية، ويكتفي بالمذاكرة من الكتب المدرسية فقط.

500 جنيه مكافأة من محافظ بورسعيد لطالب تخلى عن الدروس الخصوصية
وتحدث المحافظ مع أحد الطلاب عن طبيعة تلقيه العلم، فأكد الطالب أنه يعتمد على نفسه ولا يحصل على أي دروس خصوصية، وأنه لا يكلف أسرته عناء مصاريف الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.

وأكد الطالب للمحافظ، أن الامتحان جاء من كتاب المدرسة، ولا توجد أي أسئلة من خارج المنهج أو الكتاب المدرسي.
وأشاد المحافظ بالطالب مطالبًا التلاميذ بالاقتداء بزميلهم، مشيرًا إلى أن الطلاب يكلفون أولياء أمورهم مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية دون جدوى.

محافظ بورسعيد مع الطالب
محافظ بورسعيد مع الطالب
محافظ بورسعيد مع الطالب
محافظ بورسعيد مع الطالب
محافظ بورسعيد مع الطالب
محافظ بورسعيد مع الطالب
امتحانات بورسعيد مكافئة طلاب ,الشهادة الاعدادية

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