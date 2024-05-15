الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة تحتفل بيوم التفوق وتكرم المتميزين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

في إطار حرص جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، على تكريم الطلاب المتميزين إيمانًا منها بأنهم ثروة مصر ومستقبلها، افتتح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات يوم التفوق والمعرض الفني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور الدكتورة حنان محمد علي القائم بعمل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ووكلاء الكلية، والطلاب المكرمين.

وتضمن اليوم عدة فعاليات منها تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا تقديرًا لجهودهم وتميزهم العلمي، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، وذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية تنمية المهارات المختلفة للطلاب، وذلك إلى جانب افتتاح المعرض الفني الذي ضم أعمالًا فنية إبداعية للطلاب تعكس مهاراتهم الفنية ومواهبهم المتميزة.

وألقى الدكتور أحمد رجب كلمة هنأ فيها الطلاب المكرمين على تفوقهم وإبداعهم، مؤكدًا على دور جامعة القاهرة في دعم الطلاب وتوفير البيئة الملائمة لهم للتفوق والتميز في مختلف المجالات.

وأعربت الدكتورة حنان محمد علي، عن سعادتها بتكريم الطلاب المتميزين، مشيدة بجهودهم وإبداعاتهم، ودعتهم إلى مواصلة التميز والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.

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جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة بمركز أبوالنمرس بالتعاون مع وزارة الشباب

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وفي سياق آخر تُطلق جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لقرية المنوات بأبوالنمرس بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل دورها الخدمي والتنموي تجاه المجتمع المصري.

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن القافلة التنموية الشاملة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأورام، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، والدراسات الإفريقية العليا

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