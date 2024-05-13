«وچات».. حملة لطلاب «إعلام القاهرة» تنظم فاعلية بدار علوم جامعة القاهرة

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان، مشروع تخرجهم بعنوان «وِچات»، تحت شعار: «فحصِك النهاردة.. أملِك لبكرة» فاعلية بكلية دار علوم جامعة القاهرة لتوعية الطلاب عن سرطان عنق الرحم.

طلاب كلية إعلام

قاموا بتوعية طلاب كلية دار علوم بسرطان عنق الرحم وطرق الوقاية والعلاج ومسبباته والمسبب الرئيسي له وهو فيروس الورم الحُليمي البشري وهو فيروس منتشر جدًا في الفترات الأخيرة، ولكن من سبل الوقاية منه هو تطعيم مضاد له للحماية في المستقبل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

تضمنت الحملة العديد من الأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى زيادة الوعي بهذا المرض القابل للوقاية، وتم توزيع منشورات توعوية على الطالبات تحتوي على معلومات هامة عن مرض سرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه.

وأكد الطلاب المشاركون في الحملة، أهمية دورهم في نشر الوعي بمرض سرطان عنق الرحم، فقد أشاروا إلى أنهم يشعرون بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ويرغبون في المساهمة في تحسين الصحة العامة.

ولقيت الحملة التوعية بمرض سرطان عنق الرحم تفاعلًا إيجابيًا من قبل الطالبات في كلية دار العلوم، فقد أبدين اهتمامًا كبيرًا بالمعلومات التي تم تقديمها لهن، وأكدن على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الحملات التوعوية.

وتعد الفاعلية التي أقيمت للتوعية بمرض سرطان عنق الرحم في كلية دار العلوم خطوة مهمة في سبيل زيادة الوعي بهذا المرض القابل للوقاية، فمن خلال نشر المعلومات الصحيحة والتشجيع على إجراء الفحوصات الدورية، يمكننا إنقاذ العديد من الأرواح.

حملة " وچات " تحت إشراف د. إيمان حمادة وأ. شيماء نبيل، وتضم ١٩ طالب من الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وهم ندى عبد الحميد، مريم وائل، يارا عيد، آيه حمدي، مريم أحمد، أحمد علي، ندى بلال، ميار محمد، روان عصام، ندى مصطفى، هدى محمود، شروق عبدالجليل، نورهان محمد، رحاب إبراهيم، إسراء النوري، مهند أحمد، هشام عبدالناصر، انطون اسحاق، وأيه رشاد.