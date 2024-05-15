الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

النجمات يتألقن بإطلالات غير رسمية على هامش مهرجان كان (صور)

ليلى جلادستون
ليلى جلادستون

انطلق مهرجان كان السينمائي السابع والسبعين رسميًا، وبينما تبدو الأزياء الراقية الساحرة على السجادة الحمراء آسرة بلا شك، دعونا لا ننسى إطلالات النهار غير الرسمية في جنوب فرنسا للنجمات والنجوم المتواجدين هناك  في الوقت الحالي.

في حين أن جدول المهرجان السينمائي الذي يستمر 12 يومًا حافل بالعروض الأولى والعروض والحفلات اللاحقة، فإن نجوم الصف الأول يستغلون أيضًا أوقات توقفهم في المدينة الساحلية لإظهار أفضل أسلوبهم في الشوارع، مستخدمين الريفييرا الفرنسية كمدرج خاص بهم.

يعقد مهرجان كان السينمائي لعام 2024 في الفترة من 14 إلى 25 مايو، مما يتيح للحاضرين فرصة كافية لإبراز أناقتهم خارج أوقات العمل وعرض بعض أفضل الإطلالات. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا الحدث مناسبة مثالية لاستعراض أفكار الأزياء الراقية لقضاء العطلات الصيفية.

 تابعوا معنا لاكتشاف أفضل إطلالات أزياء الشارع خلال مهرجان كان السينمائي لعام 2024 بحسب ما نشرت مجلة اوبزرفر العالمية.

1- تايلور هيل ودانيال فراير
 

مشاهدات المشاهير: اليوم الأول - مهرجان كان السينمائي السنوي السابع والسبعين

 

2- ليلى جلادستون
 

مشاهدات المشاهير: اليوم الأول - مهرجان كان السينمائي السنوي السابع والسبعين

3- أنيا تايلور جوي
 

 

إطلالات المشاهير قبل انطلاق الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي

 

4- أنيا تايلور جوي
 

إطلالات المشاهير قبل انطلاق الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي

5- إيفا جرين
 

عشاء لجنة التحكيم قبل الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي

6- جريتا جيرويج
 

عشاء لجنة التحكيم قبل الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي

7- رومي ستريد

مشاهدات المشاهير: اليوم الأول - مهرجان كان السينمائي السنوي السابع والسبعين

8- هايدي كلوم
 

مشاهد المشاهير في مطار نيس - مهرجان كان السينمائي السنوي السابع والسبعين

 

9- سيندي برونا
 

مشاهدات المشاهير: اليوم الأول - مهرجان كان السينمائي السنوي السابع والسبعين

 

أفلام مهرجان كان كان السينمائي الدورة 77 لمهرجان كان إطلالات مهرجان كان جنوب فرنسا

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