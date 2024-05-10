دقوا الشماسى.. المحافظات الساحلية تُنهى استعداداتها لاستقبال المصطافين

انتهت المحافظات الساحلية من استعداداتها لاستقبال المصطافين، فى الموسم الصيفى لعام ٢٠٢٤، المقرر أن يبدأ فى أول يونيو المقبل، وذلك عبر سلسلة من أعمال التطوير والتجهيز للخدمات الشاطئية والعامة، لتوفير كل سبل الراحة للسياح والمصطافين.

وتضمنت أعمال التطوير: تجديد المبانى والمنشآت الفندقية، وإطلاق العروض السياحية، وتدريب العاملين على سبل التعامل وتقديم الخدمات للزوار، فضلًا عن تجهيز الشواطئ العامة، وتفعيل منظومات الإنقاذ بها، والاهتمام بالنظافة، وغيرها من أعمال التطوير التى نستعرض تفاصيلها فى التقرير التالى.

البحر الأحمر.. عروض ترويجية بأسعار مناسبة لزيارة الغردقة ومرسى علم

أنهت فنادق البحر الأحمر استعداداتها لاستقبال المصطافين خلال موسم الصيف، على رأسها إجراء عملية تطوير شاملة لمنشآتها وخدماتها، بهدف جذب أكبر عدد من النزلاء من كل الجنسيات. وقال أبوالمجد على، نائب رئيس غرفة «شركات السياحة والسفر» فى البحر الأحمر، إن شركات السياحة الجالبة عملت على تطوير خدماتها، من خلال التعاقد مع عدد من الفنادق التى أجرت عمليات تجديد وتطوير واسعة، لمواكبة حركة السياحة العالمية. وأضاف «على»: «الشركات بدأت الإعلان عن عروض لزيارة مدينتى الغردقة ومرسى علم، من خلال باقة خدمات ترفيهية وأسعار مناسبة، لجذب أكبر عدد من النزلاء، سواء من الجنسيات الأجنبية أو من المواطنين المصريين، بعدما أصبحت السياحة الداخلية جزءًا مهمًا وحيويًا من القطاع».

وواصل: «فنادق الغردقة ومرسى علم بمختلف درجاتها استغلت فترة الشتاء وحالة الركود الطبيعية فى تدريب العاملين بها، وتطوير الغرف وزيادة أعدادها، وتجديد المبانى»، متوقعًا أن يحظى الموسم السياحى الصيفى هذا العام بحالة رواج كبيرة، فى ظل الحجوزات المبشرة حتى الآن.

الإسكندرية.. 32 كاميرا لمراقبة شاطئ النخيل وتجهيز جميع خدمات الزوار

قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، إن جميع شواطئ الثغر استعدت لاستقبال فصل الصيف، من خلال تجهيز كل الخدمات، وتفعيل منظومة الإنقاذ.

وأضاف «عبدالرازق»: «شواطئ الإسكندرية على أهبة الاستعداد، وتفتح أبوابها حاليًا لاستقبال المواطنين»، مشيرًا إلى أن هناك ١٥ شاطئًا فى القطاع الشرقى تجرى بها أعمال التوسعة، وسيتم تسلم ٤ منها قريبًا، ليكون هناك ٥٥ شاطئًا مفتوحة خلال صيف ٢٠٢٤. وواصل: «الشواطئ مزودة بمنظومة إنقاذ عالية الكفاءة، مع صيانة دورات المياه وأبراج المراقبة فيها، والتنبيه على العاملين بمنع استقلال المصطافين البدالات والإبحار بها دون ارتداء اللايف جاكت، فضلًا عن التوجيه بالحضور الدائم للغطاسين فى أماكنهم على الشاطئ».

وبالنسبة لـ«شاطئ النخيل» الشهير بحوادث الغرق، قال: «تم تجهيز منظومة الإنقاذ فيه، تحت إشراف الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وتلك المنظومة طُبقت العام الماضى وأسفرت عن نتائج مُرضية جدًا، وتم الاطمئنان على تنفيذ كل الشروط والتجهيزات هذا العام». وأوضح أن منظومة الإنقاذ فى الشاطئ تتضمن ٣٢ كاميرا بطول الكورنيش، و٢ كاميرا لمراقبته بالكامل تصل دقتهما حتى حاجز الأمواج، وهى مسئولة عن رصد أى محاولات من الرواد لنزول البحر فى غير أوقات العمل الرسمية، ورصد أى خطورة على الرواد أثناء نزولهم الشاطئ لحماية أرواحهم.

بورسعيد.. 60 مُنقذًا.. والدخول بالمجان والكرسى بـ5 جنيهات

انتهت محافظة بورسعيد من كل استعداداتها لاستقبال المصطافين من المحافظة والمحافظات المجاورة، عبر تجهيز الشواطئ، ونشر عدد كبير من المنقذين عليها، لحماية الأرواح وضمان بقاء الزوار داخل الخط الآمن للسباحة.

وقال إيهاب شطا، مدير شاطئ بورسعيد، إنه تم رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، ونشر ٦٠ مُنقذًا على طول الشاطئ، طوال أيام الأسبوع، لمتابعة ومراقبة المواطنين داخل المياه، وإنقاذ من يتعرض منهم للغرق. وأضاف «شطا»: «شاطئ بورسعيد يتميز بأنه مجانى، فلا يتم تحصيل أى رسوم مقابل الدخول، كما أنه ممتد على مسافة ٦ كم، وأسعار الخدمات به مناسبة للأسر الفقيرة والمتوسطة، ما جعله جاذبًا للسياحة الداخلية، ويشهد وجود المئات من أهالى المحافظات المجاورة». وأوضح أنه يتم تحصيل ٥ جنيهات فقط مقابل قضاء الشخص يومًا كاملًا على كرسى بالشاطئ، مع تقديم الكثير من مؤجرى الشماسى والكراسى عروضًا تصل إلى ٥٠ جنيهًا للأسرة، مقابل شمسية و«ترابيزة» و٥ كراسى.

دمياط.. تطوير كورنيش رأس البر وتوفير أتوبيس بدورين

تستعد مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أحد أشهر المصايف على مستوى الجمهورية، لاستقبال فصل صيف مميز، خاصة مع تطوير الكورنيش وبدء تشغيله مع بدايات الموسم الجديد، وفق وليد الشهاوى، رئيس المدينة. وقال «الشهاوى» إنه تم وضع خطة لتطوير كورنيش شاطئ البحر فى مدينة رأس البر، بعد الحالة السيئة التى تعرض لها الممشى، وتهالك أجزاء كبيرة منه، بشكل لا يتلاءم نهائيًا مع مكانة المدينة على الخريطة السياحية.

وأضاف رئيس مدينة رأس البر: «سيجرى تشغيل الفنادق بسعتها الكاملة، علمًا بأن رأس البر هى أول مدينة فى منطقة الدلتا يتوافر بها فندق خمس نجوم، إلى جانب ما تتميز به من منتجعات سياحية ومكانة ومقومات تجعلها مقصدًا للزائرين من داخل وخارج مصر». وأتم «الشهاوى» بقوله: «كما يتم تنفيذ حملات نظافة ورفع إشغالات على مدار اليوم، إلى جانب حملات لمكافحة الحشرات، وصيانة أعمدة الإنارة، علاوة على تشغيل الأتوبيس ذى الطابقين والطفطف السياحى فى شارع بورسعيد».

السويس.. صيانة الشاليهات.. وكبائن للاستراحة وتغيير الملابس

وجه اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، جميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد إلى القصوى، استعدادًا لأعياد الربيع، التى يليها مباشرة بدء الموسم الصيفى، حتى تكون المحافظة فى أبهى صورها.

وقال «صقر» إن شاطئ السويس العام شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة عالية المستوى، مع تزويده بـ«شماسى» ذات شكل جمالى، وذلك على امتداد يتعدى ٥٠٠ متر بمحاذاة البحر. ويستقبل شاطئ السويس العام، الموجود فى آخر الكورنيش الجديد، رواده وضيوفه بمقابل رمزى لا يتعدى ٥ جنيهات للفرد الواحد، مع توفير كبائن الاستراحة وتغيير الملابس، وغيرها من الخدمات اللوجستية التى يحتاجها أى مصطاف. ورفعت إدارة الشاليهات والشواطئ استعداداتها، وأجرت أعمال صيانة ورفع كفاءة الشاليهات التى تستقبل ضيوف المحافظة، وتقدم لهم خدمات فندقية بأسعار تنافسية.

كفرالشيخ.. 13 مشّاية لمساعدة كبار السن وذوى الهمم

يشهد مصيف «بلطيم» فى محافظة كفرالشيخ حملات نظافة مكثفة فى الشوارع، بالتزامن مع صيانة أعمدة الإنارة العامة، والاهتمام بالشواطئ، ومتابعة كل الخدمات المقدمة للمصطافين.

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف «بلطيم»، إنه سيتم نشر رجال الإنقاذ على الشواطئ والأبراج، ومباشرة عملهم على مدار الساعة، للحفاظ على أرواح المصطافين وتوعيتهم. وأضاف «عطية»: «حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة مستمرة، وشملت تنظيف طريق الكورنيش، وصيانة كشافات أعمدة الإنارة، وتسوية وتمهيد طريق الوصول إلى الشاطئ، مع رفع الناتج اليومى من القمامة من الشوارع الرئيسية والداخلية والكورنيش والميادين، وإزالة الحشائش ورفع كل المخلفات، وتحسين الخدمات والمرافق العامة». وواصل: «يجرى حاليًا إنشاء ١٣ مشاية موزعة على جميع مناطق المدينة، تسهيلًا على كبار السن وذوى الهمم فى الوصول إلى الشاطئ، بعدما كنا نتلقى الكثير من الشكاوى حول صعوبة الوصول إلى الشاطئ من هذه الفئات».

مطروح.. رفع كفاءة الشوارع.. وفتح تراخيص الشماسى

تنتظر محافظة مطروح استقبال الآلاف من المصطافين الراغبين فى الاستمتاع بالشواطئ الفيروزية التى تمتلكها، مع بداية موسم الصيف السياحى، فى الأول من يونيو المقبل.

وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن هناك استعدادات مكثفة فى الشواطئ العامة لاستقبال موسم الصيف السياحى، الذى سيبدأ رسميًا فى ١ يونيو المقبل، على رأسها تمهيد رمال الشواطئ العامة، ورفع كفاءة دورات المياه بها.

وأضاف «جاب الله»: «جارٍ أيضًا رفع كفاءة الشوارع والأرصفة المؤدية إلى الشواطئ، ودهان بلدورات هذه الأرصفة»، مشيرًا إلى الإعلان عن فتح تراخيص الشماسى فى الشواطئ العامة، والحاجة إلى فرق إنقاذ من أبناء مطروح المدربين على أعلى مستوى للعمل على الشواطئ فى موسم الصيف السياحى.