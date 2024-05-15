الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلاد "أصاله".. أنثى الثور العاشقة وصاحبة الذوق الرفيع

أصالة
أصالة

تحتفل النجمة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ55 عامًا، فهي تحمل صفات برج الثور ومن مواليد 15 مايو 1969.

تعد النجمة السورية من ضمن أفضل الأصوات فى عالم الغناء، بسبب تميزها وإبداعها في تقديم أعمالها المختلفة، وتعرف بأنها صاحبة قرار ومبدأ وهو ما يميز أنثى الثور، لذلك تحمل صفات مختلفة عن باقي الأبراج.

تزامنًا مع احتفال “أصالة” بعيد ميلادها اليوم، ترصد “الدستور” في تقريرها أبرز المعلومات والصفات الموجودة في شخصية أنثى الثور، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

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في عيد ميلاد أصاله.. ما لا تعرفه عن برج الثور

يعرف عن أنثى مواليد برج الثور أنها صاحبة شخصية قوية ،محبة للجمال، تحتضن بشكل طبيعي أرقى الأشياء في الحياة، فهي لا تمتلك أذواقًا راقية في السلع المادية فحسب، بل تتمتع أيضًا بتبجيل عميق للطبيعة لذلك تجد الفنانة من عشاق اقتناء الحيوانات الأليفة كجزء من طبيعة الكون.

في عيد ميلاد أصاله ما لا تعرفه عن برج الثور؟

تتميز أنثى برج الثور بأنها عاشقة للحب والسفر وتغير روتين اليوم، لذلك تحرص دائمًا على صناعة يوم مميز لها، من خلال لعب رياضة  أو شراء ملابس جذاية تبرز جمالها.

في عيد ميلاد أصاله ما لا تعرفه عن برج الثور؟

أنثى الثور هي إمرأة ذات جوهر تعامل جسدها كمعبد مقدس، لذلك فهى ترتدي مايحلو لها وفقا لأهوائها الخاصة ، لذلك تجدها دائما مثيرة للجدل بإطلالتها الجريئة، سترى غالبًا هؤلاء النسوة يعملن في التصميم والفن سواء كان ذلك في الرسومات أو الهندسة المعمارية أو الموضة أو التمثيل.

في عيد ميلاد أصاله ما لا تعرفه عن برج الثور؟
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