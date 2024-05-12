كيفية تشخيص "البهاق".. وأبرز الأعراض البدائية

يعد مرض البهاق اضطرابًا في المناعة الذاتية، مما يعني أن الجهاز المناعي يهاجم الخلايا السليمة عن طريق الخطأ، يستهدف الجهاز المناعي الخلايا الصباغية وتنتج خلايا الجلد هذه الميلانين، وهو الصباغ الذي يعطي لون بشرة مختلفة عن الطبيعي، وقد تلعب العوامل الوراثية والمحفزات البيئية دورًا في التسبب بالإصابة بمرض البهاق.

يتم تشخيص البهاق من خلال الفحص البدني، واختبار الدم، ويسبب البهاق فقدان لون الجلد أو صبغته في المناطق المحيطة بالجسم، إذا كانت لديك أعراض البهاق، مثل البقع الفاتحة على جلدك وتبييض الشعر المبكر، فقد ترى طبيب أمراض جلدية متخصص في الأمراض الجلدية ويمكنهم إجراء اختبارات مختلفة للوصول إلى التشخيص، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

كيف يتم تشخيص مرض البهاق؟

هذه هي أعراض البهاق الأكثر شيوعا التي يمكن أن يصاب بها الناس حول العالم، وينصح عند ظهور هذه العلامات يجب أن تستشير طبيب الأمراض الجلدية إذا لاحظت:

1 - تغيرات في لون عينيك.

2 تحول الشعر إلى اللون الأبيض أو الرمادي.

3 - حكة في الجلد، خاصة إذا كانت مصحوبة بتغير اللون من أي نوع.

4 - ظهور بقع خفيفة على الشفاه وحول الفم والأنف

5 - بقع فاتحة على الوجه والذراعين والقدمين

أعراض أخرى لمرض البهاق

من الممكن أن يؤدي البهاق إلى فقدان السمع، لأن الأذن الداخلية تحتوي على الخلايا الصباغية ويمكن أن يحدث فقدان السمع عند مهاجمة هذه الخلايا. يمكن أن يؤدي البهاق أيضًا إلى جعل بشرتك أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية، مما يزيد من خطر الإصابة بحروق الشمس.

لاحظ المناطق التي فقدت صبغتها، مما قد يساعد طبيب الأمراض الجلدية في تحديد نوع البهاق الذي قد تكون مصابًا به. الأنواع الثلاثة للبهاق هي:

الغشاء المخاطي: يؤثر هذا النوع على الأغشية المخاطية في الفم أو الأنف أو الأعضاء التناسلية.

البهاق غير القطعي: هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا للبهاق. يمكن أن يؤثر البهاق غير القطعي على جانبي الجسم في أي منطقة، وخاصة الوجه والرقبة والأعضاء التناسلية واليدين.

البهاق القطاعي: يتطور على جانب واحد فقط (أي اليسار أو اليمين) أو جزء من الجسم، مثل الوجه أو اليدين. تظهر البقع بشكل عام صغيرة الحجم.