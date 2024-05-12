الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

كيفية تشخيص "البهاق".. وأبرز الأعراض البدائية

البهاق
البهاق

يعد مرض البهاق اضطرابًا في المناعة الذاتية، مما يعني أن الجهاز المناعي يهاجم الخلايا السليمة عن طريق الخطأ، يستهدف الجهاز المناعي الخلايا الصباغية وتنتج خلايا الجلد هذه الميلانين، وهو الصباغ الذي يعطي لون بشرة مختلفة عن الطبيعي، وقد تلعب العوامل الوراثية والمحفزات البيئية دورًا في التسبب بالإصابة بمرض البهاق.

يتم تشخيص البهاق من خلال الفحص البدني، واختبار الدم، ويسبب البهاق فقدان لون الجلد أو صبغته في المناطق المحيطة بالجسم، إذا كانت لديك أعراض البهاق، مثل البقع الفاتحة على جلدك وتبييض الشعر المبكر، فقد ترى طبيب أمراض جلدية متخصص في الأمراض الجلدية ويمكنهم إجراء اختبارات مختلفة للوصول إلى التشخيص، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

txt

كيفية التخلص من البقع البيضاء على الجلد

كيف يتم تشخيص مرض البهاق؟

هذه هي أعراض البهاق الأكثر شيوعا التي يمكن أن يصاب بها الناس حول العالم، وينصح عند ظهور هذه العلامات يجب أن تستشير طبيب الأمراض الجلدية إذا لاحظت:

1 - تغيرات في لون عينيك.
2 تحول الشعر إلى اللون الأبيض أو الرمادي.
3 - حكة في الجلد، خاصة إذا كانت مصحوبة بتغير اللون من أي نوع.
4 - ظهور بقع خفيفة على الشفاه وحول الفم والأنف
5 - بقع فاتحة على الوجه والذراعين والقدمين

أعراض أخرى لمرض البهاق

من الممكن أن يؤدي البهاق إلى فقدان السمع، لأن الأذن الداخلية تحتوي على الخلايا الصباغية ويمكن أن يحدث فقدان السمع عند مهاجمة هذه الخلايا. يمكن أن يؤدي البهاق أيضًا إلى جعل بشرتك أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية، مما يزيد من خطر الإصابة بحروق الشمس.

لاحظ المناطق التي فقدت صبغتها، مما قد يساعد طبيب الأمراض الجلدية في تحديد نوع البهاق الذي قد تكون مصابًا به. الأنواع الثلاثة للبهاق هي:

الغشاء المخاطي: يؤثر هذا النوع على الأغشية المخاطية في الفم أو الأنف أو الأعضاء التناسلية.
البهاق غير القطعي: هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا للبهاق. يمكن أن يؤثر البهاق غير القطعي على جانبي الجسم في أي منطقة، وخاصة الوجه والرقبة والأعضاء التناسلية واليدين.
البهاق القطاعي: يتطور على جانب واحد فقط (أي اليسار أو اليمين) أو جزء من الجسم، مثل الوجه أو اليدين. تظهر البقع بشكل عام صغيرة الحجم.

البهاق اعراض مرض البهاق مرض البهاق الجهاز المناعي الخلايا الصباغية الميلانين

مواد متعلقة

أمطار خفيفة.. توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات

بعد زيادة وزن راندا البحيري.. 10 خطوات لحرق دهون الجسم الزائدة

مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

أخبار فاتتك|نفاد تذاكر مباراة الزمالك.. والمتظاهرون يعودون لشوارع إسرائيل لإعادة الرهائن

مع دخول فصل الصيف.. طرق الحفاظ على البشرة من الجفاف

نصائح طبية لصيف صحي لمرضى الأمراض المزمنة

كيف يتم تشخيص صداع الجيوب الأنفية؟

كيت ميدلتون تكافح السرطان بشجاعة.. آخر تطورات حالة أميرة ويلز الصحية

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

"سعاد" فى محكمة الأسرة: "جوزى عايزنى أبيع كليتى علشان يتجوز ويشترى توك توك"

قصة حب تنتهي بصدمة العمر.. "نيفين" تخلع زوجها بعد 6 سنوات زواج

البحر أمامهم ونيران الاحتلال خلفهم.. شاطئ خان يونس "الملاذ الأخير" لأهالى غزة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب