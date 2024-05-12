راندا البحيري تتصدر التريند بعد ظهورها بوزن زائد.. ما القصة؟

تصدرت النجمة راندا البحيري تريند البحث عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك عقب ظهورها في بعض البرامج بشكل مختلف بسبب اكتسابها للوزن الزائد بشكل مفاجئ.

أثار ظهور راندا البحيري قلق الجماهير، وذلك بعد ظهورها بوزن زائد وملامح مختلفة عن التي اعتاد عنها متابعيها، حيث توقع البعض أنها تعاني من مشاكل صحية صعبة وتوقع أخرين أنها تعاني من الاكتئاب أو لديها مشاكل نفسية تؤثر عليها.

ومع تساؤلات جماهير الفنانة راندا البحيري، يرصد موقع “الدستور” في تقريره القصة الكاملة حول اكتساب البحيري وزنا زائدا، إليكم التفاصيل.

صور الفنانة راندا البحيري بوزن زائد تصدرها التريند.. ما القصة؟

كشفت الفنانة راندا البحيري، في أحد البرامج التليفزيونية، عن أسباب تعرضها لهذا الوزن، قائلة: "أنا كنت خارجة من دور برد قاسي قعد معايا شهر خدت فيه ٣ علب مضاد حيوي وخدت دواء علشان أقدر أتنفس وخدت دواء للحساسية، الأدوية خلت المياه تتحبس تحت الجلد".

صور الفنانة راندا البحيري بوزن زائد تصدرها التريند.. ما القصة؟

واستكملت راندا البحيري حديثها: "فكرة الشغل وكده أنا مش بشتكي أساسًا، ولا عايزة حاجة من حد، والحمد لله أنا حالتي المادية كويسة جدًا وشغالة في حاجات كتير تانية غير التمثيل".

واختتمت كلامها قائلة: "بس أنا حبيت أوضح مش أبرر علشان لاحظت إن فعلًا فيه ناس خافت عليّ وفيه ناس تانيه ابتدت تطلع إشاعات إن فيه عندي حاجه أكبر من كده بس الحمدلله أنا بطمنكم مفيش أي حاجة".

آخر أعمال النجمة راندا البحيري

صور الفنانة راندا البحيري بوزن زائد تصدرها التريند.. ما القصة؟

يذكر أن آخر أعمال النجمة راندا البحيري فيلم دولارات دولارات، شارك في بطولة الفيلم كل من نضال الشافعي وصلاح عبد الله، والفيلم من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري.