أخبار فاتتك|نفاد تذاكر مباراة الزمالك.. والمتظاهرون يعودون لشوارع إسرائيل لإعادة الرهائن

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفيدرالية

نفدت تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بعد طرحها بساعتين على موقع TAZKARTI.COM، في المباراة المقرر لها الثامنة مساء يوم 19 مايو من الشهر الجاري في إياب نهائي البطولة الكونفيدرالية.

ويلتقي الفريقان يوم 19 مايو الجاري على استاد القاهرة في إياب نهائي الكونفيدرالية.

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المتظاهرون يعودون إلى شوارع إسرائيل للمطالبة بإعادة الرهائن

خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وانضم أفراد من عائلات الرهائن، وهم يحملون صور أقاربهم الذين لا يزالون محتجزين، إلى الحشود التي تظاهرت في تل أبيب.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

وتعتبر الدواجن من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام.

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الصحة: الحصول على لقاح كورونا لم يعد إلزاميًا للسفر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه منذ أكثر من عام لم تستورد مصر أي لقاحات من أسترازينيكا أو أي نوع من اللقاحات، بسبب أن هناك مخزونًا كافيًا من اللقاحات في الدولة.

وأًضح أنه أيضًا لم يعد الحصول على اللقاح من قبل المواطنين أمرًا إلزاميًا من أجل السفر أو إجراء العديد من الأمور الأخرى.

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"الشباب والرياضة" تعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن توافر وظائف شاغرة يمكن التقديم عليها في إحدى الشركات الخاصة.

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