الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة: الحصول على لقاح كورونا لم يعد إلزاميا للسفر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه منذ أكثر من عام لم تستورد مصر أي لقاحات من أسترازينيكا أو أي نوع من اللقاحات، بسبب أن هناك مخزونا كافيا من اللقاحات في الدولة.

وأًضح أنه أيضًا لم يعد الحصول على اللقاح من قبل المواطنين أمرا إلزاميا من أجل السفر أو إجراء العديد من الأمور الأخرى.

وأشار "حسام عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه أيضًا مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن الجائحة انتهت في مايو 2023.

وأكد أنه بالنسبة للإعلان المنتشر بأن الشركة سحبت اللقاح، الإعلان الذي وصل لوزارة الصحة في مصر أن الشركة طلبت سحب اللقاح في مارس بسبب عدم وجود إقبال على اللقاح، بسبب قلة الطلبات عليه على مستوى العالم، وأيضًا بسبب أن هناك العديد من اللقاحات الأكبر الكفاءة الأعلى في التعامل مع التحورات الأحدث من الفيروس.

وشدد  أن الشركة أعلنت هذا السبب في مارس 2024، وهو قبل المشكلة التي ظهرت إعلاميًا بخصوص شركة أسترازينيكا، موضحًا أن الجلطات عرض نادر للقاح وأمر معروف، والسببية في المرض ليس له علاقة بشخص تعرض للإصابة بمرض وهو أبعد ما يكون عن منهج علمي ولابد من الإجابة عن الأسئلة من خلال لجان متخصصة.

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