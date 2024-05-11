كيف تساعد أبناءك على النجاح دون توتر؟ دليل شامل للآباء

يستعد الطلاب بكل المراحل التعليمية لبدء موسم الامتحانات، وفي هذه الفترة يعاني الطلاب من الضغط والخوف والقلق خوفًا من نتائج الاختبارات المقررة على الطالب.

تعد فترة الامتحانات من أصعب الفترات التي يمر بها كل طالب بسبب مخاوف ورقة الأسئلة أو رد فعل الأهالي على نتائج الاختبارات.. إلخ، وهذا ما يسبب الكثير من الخوف والمتاعب والعبء على الطالب، لذلك يقدم موقع "الدستور"، في تقريره، نصائح مهمة للآباء لتخفيف التوتر على أولادهم قبل موسم الامتحانات، ولكي يتمكن الطالب من تجاوز مخاوفه من أسئلة الامتحانات، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

نصائح مهمة للآباء لتخفيف التوتر على أولادهم قبل موسم الامتحانات

1- يجب على الآباء تحفيز أولادهم وتشجيعهم على المذاكرة.

2- يجب على الأمهات والآباء تهيئة الجو حول الطالب حتى يتمكن من المذاكرة في بيئة هادئة بعيدًا عن الضوضاء.

3- يجب على الطالب أن يترك الهاتف والتليفزيون حتى لا تفقد تركيزك فكل دقيقة ثمينة بالنسبة لك.

4- ينصح المعلمون باستخدام الأقلام الملونة لتحديد ما قمت بمراجعته ومذاكرته فهذا سيساعدك على تثبيت المعلومة.

5- ترتيب المواد حسب درجة صعوبتها ووضع وقت محدد لمذاكرتها، حتى يسهل عليك إنجازها.

6- احرصي على ألا يفرط ابنك أو ابنتك في النوم أو تقليل ساعات النوم، كما يجب أن تلتزم بجدول نوم حتى لا تشعر بالنعاس.

7- بعض الطلاب ينشغلون بالمذاكرة ويتوترون لدرجة تتسبب في نسيانهم لتناول وجبات الطعام، مما يتسبب في سوء التغذية الذى يؤدي إلى النسيان المفرط وعدم التركيز.

8- التحدث مع الأبناء خلال فترة الامتحانات يحسن من حالتهم النفسية ويساعدهم على التخلص من الطاقة السلبية ويشعرهم بالراحة.

9- تشجيع الأبناء بشكل مستمر وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم للوصول لأعلى درجات النجاح وحصولهم على مكافأة نظير تفوقهم.