الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الشباب والرياضة" تعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات والشروط المطلوبة

وظائف
وظائف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توافر وظائف شاغرة يمكن التقديم عليها في إحدى الشركات الخاصة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عن حاجة شركة سيرا لبيع التجزئة السجاد والمفروشات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية لشغل عدد من الوظائف بها وهي كما يلي:

وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة

1- مشرفو مبيعات.

2- أخصائيو مبيعات.

3- مراقبو كاميرات.

متطلبات وشروط وظائف وزارة الشباب والرياضة 

1- أن يمتلك الشخص خبرة 5 سنوات في نفس المجال لوظيفة مشرف مبيعات.

2- أن يمتلك خبرة سنة بأقسام السجاد والمفروشات والأدوات المنزلية لوظيفة أخصائي مبيعات.

3- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

4- السن لا يزيد عن 40 سنة لوظيفة مشرف مبيعات.

5- السن لا يزيد عن 35 سنة لوظيفة أخصائي مبيعات.

مميزات وظائف وزارة الشباب والرياضة 

1- يوجد سكن للمغتربين.

2- ساعات العمل 9 ساعات.

3- يوم راحة أسبوعية وإجازات بجميع أنواعها.

4- تأمين اجتماعي وطبي.

5- رواتب مجزية علي حسب الخبرة وعمولات ومكافآت مفتوحة على حسب المبيعات. 

الشباب والرياضة وظائف شاغرة فرص عمل وظائف شركة سيرا لبيع التجزئة وظيفة مشرف مبيعات

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