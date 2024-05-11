السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

نصائح طبية لصيف صحي لمرضى الأمراض المزمنة

الأمراض المزمنه
الأمراض المزمنه

يشكل فصل الصيف خطورة كبيرة على أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة أثناء موجات الحر الشديدة.

وهناك العديد من المخاطر الصحية التي يجب أن نكون حذرين منها خلال فترة موجات الحر الشديدة، ففي فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن تتعرض للجفاف والحساسية وغيرهما من الأمراض.

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وفقًا لموقع "health"، يُصاب بعض الأشخاص بالكثير من الأمراض نتيجة تعرضهم لموجة الحر الشديدة وتغير الأحوال الجوية:

1 - أصحاب الأمراض المزمنة

إذا كنت تعاني من الأمراض المزمنة يجب أن تتجنب موجة الحر الشديدة، لأن مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، تبدأ الأوعية الدموية للشخص بالتفتح، وهو ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر لدفع الدم في جميع أنحاء الجسم.

2 - الأطفال والرضع

يعاني الأطفال والرضع في فترة موجة الحر الشديدة ومن ضمن الأمراض التي يمكن أن تصيبهم “الحساسية- الإنفلونزا- جفاف الجلد- التهاب الجلد- حساسية العين”.

3 - كبار السن

تهدد موجة الحر الشديدة كبار السن خصوصًا إذا كانت لديهم أمراض مزمنة مثل: أمراض قلب- أوعية دموية- سمنة مفرطة- أمراض مزمنة أخرى- الجفاف.  

روشته طبية لأصحاب الأمراض المزمنة للتعامل مع امراض الصيف

هناك بعض النصائح الطبية التي يجب أن يلتزم بها أصحاب الأمراض المزمنة للوقايه من الأمراض المفاجئة إليكم أبرزهم:

1 - الإبتعاد عن إشاعة الشمس القوية حتى لا تتعرض للإجهاد الحراري، وينصح الأطباء بإرتداء الملابس الفضفاضة القطنية لإمتصاص العرق.

2 - الإهتمام بتناول المشروبات الطبيعية في فصل الصيف، مع شرب الماء الكافي الذي يحتاجه جسمك حتى لا تتعرض للجفاف.

3 - ينصح بعدم التنقل من ما بين الجو البارد والدافئ حتى لا تتعرض لـ الانفلونزا الموسمية.

5 - الإهتمام بنظافتك الشخصية أمر مهم، لذلك يجب الإستحمام بشكل يومي مع الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

6 - لا تنسى الإهتمام بغسل الأيد جيدًا بالماء والصابون، وتجنب وضع يداك على من منطقة الفم أو العين، حتى لا تصاب بعدوى.

7 - إحرص على تناول الفيتامينات المهمة التي يحتاجها جسمك لتقوية المناعة لحمايتك من الأمراض المفاجئة.

8 - عند الخروج من المنزل في فترة الصباح إحرص على إرتداء النظارات الشمسية والقبعات لحمايتك من اشعة الشمس.

الأمراض المزمنة فصل الصيف موجات الحر الشديدة موجات الحر ارتفاع درجات الحرارة

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