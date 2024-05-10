الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية 2024

الزمالك
الزمالك

القنوات الناقلة لمواجهتا الزمالك ونهضة بركان المغربي، المرتقبتين على لقب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أصبح هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والقارة السمراء بصفة عامة والزملكاوية بصفة خاصة، سواء كان مسئولين أو جهاز فني أو جماهير.

 

القنوات الناقلة لمواجهتا الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية (2023/2024)

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهتا ذهاب وإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، والمقرر لهما يومي 12 و19 مايو الجاري على الهواء مباشرة.

تنقل مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربي والزمالك، في العاشرة مساء بعد غدا الأحد، على ستاد البلدي لـ"نهضة بركان"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

بينما يستضيف الفارس الأبيض نظيره الفريق المغربي، في مواجهة الإياب مساء 19 مايو الجاري، على ملعب الرعب (ستاد القاهرة الدولي)، بالسعة الجماهيرية الكاملة للملعب، حيث تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي، لكافة منافسات المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في نسختها الحالية (2023/2024).

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حكام مباراتي الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)

يقود مواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، والمقرر لها في العاشرة مساء بعد غدا الأحد، على ستاد البلدي لبركان، طاقم مكون من الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.

بينما يتولى مهمة تقنية الفيديو التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب إفريقي توم أبونجيل وإلزامبية ديانا شيكوتيشا.

بينما يقود مواجهة الإياب والمقرر لها يوم 19 مايو الجاري، طاقم سنغالي بقيادة عيسى سي حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا ونوحا بانجورا، والصومالي عمر عبد القادر أرتان حكماً رابعاً. 

ويتواجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت والتونسي خليل حساني.

نهائي مكرر

تعد مواجهتا الزمالك ونهضة بركان المغربي، والمقرر لهما يومي 12 و19 مايو الجاري، نسخة مكررة من نهائي 2019، والتي استطاع الفارس الأبيض من خلاله حصد لقبه الوحيد من البطولة تاريخيا، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف لكل فريق.

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