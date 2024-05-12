الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

مع بدء فصل الصيف.. نصائح لتخفيف أعراض الأمراض الجلدية

الحكة
الحكة

يكثر في فصل الصيف انتشار الأمراض الجلدية، وذلك بسبب تغير الفصول وتعرض أصحاب البشرة الحساسة للحكة أو الجفاف.

وبسبب زيادة التعرق يشعر البعض برغبة الحكة غير المريحة في أنحاء الجسم ونتيجة من ذلك يحدث خدش الجلد، ووفقًا لموقع "Hindustan times"، نعرض لكم مجموعة من النصائح لتخفيف أعراض الأمراض الجلدية المنتشرة في فصل الصيف.

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مع دخول فصل الصيف.. طرق الحفاظ على البشرة من الجفاف

علاجات منزلية لتخفيف أعراض الأمراض الجلدية

إذا كان الجلد الجاف يسبب الحكة، فغالبًا ما يوصي مقدمو الرعاية الصحية بالعلاجات المنزلية للعلاج ويمكن لهذه العلاجات أيضًا تخفيف أعراض الأمراض الجلدية الأساسية، إليكم التفاصيل في السطور التالية:


الترطيب: ضعي الكريمات أو الزيوت أو المستحضرات المرطبة المضادة للحساسية مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، خاصة بعد الاستحمام.

تغيير عادات الاستحمام الخاصة بك: خذ حمامًا أو حمامًا قصيرًا وفاترًا، واستخدم صابونًا خفيفًا، وحاول استخدام زيوت الاستحمام لتخفيف الأعراض. 

استخدام الكمادات الباردة: ضع كمادة باردة ورطبة على المناطق المصابة للمساعدة في تحسين التورم نتيجة الحكة، يتضمن العلاج باللفائف الرطبة وضع أغلفة طبية مبللة على الجلد بعد الاستحمام.

تجنب الخدش أو الحك: إن منع نفسك من الخدش أو متلازمة الحك يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهاب الجلد ويمكن أن يساعد أيضًا ارتداء الأقمشة الفضفاضة وتجنب الحرارة أو الرطوبة في الحد من عدد مرات خدش جلدك.

طرق لمنع الحكة في الجسم

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع تكرار الحكة ويمكن لاستراتيجيات الوقاية أن تحافظ على ترطيب بشرتك، وتعزز صحة الجلد، وتمنع تفاقم الأمراض الجلدية الأساسية.

شرب المزيد من الماء
رطبي بشرتك وقشريها باستخدام منتجات لطيفة ومرطبة
تجنب الحمامات الساخنة أو الاستحمام لمدة تزيد عن 10 دقائق
أضف الزيت والصابون في نهاية حمامك
قلل من العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات التجميل التي قد تهيج الجلد
توقف عن استخدام أوراق التجفيف ذات الروائح أو المواد الحافظة المضافة
لا ترتدي ملابس ضيقة أو خشنة أو مزعجة
استخدم جهاز ترطيب الهواء في منزلك
ارتداء ملابس واقية من الشمس أو ملابس واقية خلال النهار

الأمراض الجلدية أعراض الأمراض الجلدية فصل الصيف الجلد الجفاف

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