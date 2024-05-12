بعد زيادة وزن راندا البحيري.. 10 خطوات لحرق دهون الجسم الزائدة

ظهرت النجمة راندا البحيري، في الأيام الأخيرة ببعض البرامج بوزن زائد، مما جعل متابعوها يبحثون عن أسباب زيادة الوزن المفاجئ وطرق التخلص من دهون الجسم.

وتشكل السمنة خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، حيث يعاني أكثر من نصف النساء 53%، ونصف الرجال 45% تقريبًا، وكذلك 8% من الأطفال والمراهقين في سِن المدرسة، من السمنة على نحو مثير للقلق، في حين يعاني 20.5% من زيادة الوزن، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

بعد ظهور راندا البحيري.. خطوات بسيطه لإنقاص الوزن الزائد

أفضل الطرق هي اتباع عادات تغذية صحية، تساعد على ضبط الوزن تدريجيًا، للتخلّص من الوزن الزائد:

1 - أدخل المزيد من الخضروات إلى صحنك.

2 - تناول المكسرات والفواكه معتدلة السكر كوجبات خفيفة بدلًا من رقائق البطاطس المقلية.

3 - احرص على شرب المزيد من الماء على مدار اليوم.

4 - لا تتناول الأرز الأبيض، وغنما البني، وبالمثل اجعل الأولوية للخبز الأسمر.

5 - تناول وجبة إفطار كبيرة وصحية في الصباح تحتوي على البروتين.

6 - قلل الأكل في المطاعم، واحرص على اختيار الوجبات الصحية عندما تأكل خارج البيت.

7 - احرص على تقدير عدد السعرات الحرارية في صحنك قبل أن تبدأ في تناول الطعام.

8 - قم بممارسة التمارين الرياضية الأسبوعية، مثل المشي السريع، ورفع الأثقال، والسباحة، واليوغا، وغيرها من الأنشطة الرياضية التي تساعد في حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات.

9 - حاول تقليل حجم الوجبات اليومية، وتناول وجبات أصغر بشكل متكرر خلال اليوم، مما يساعد في التحكم في الشهية وتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

10 - قم بزيادة النشاط البدني في حياتك اليومية، مثل استخدام الدراجة للتنقل، وصعود السلالم بدلًا من الاعتماد على المصاعد، وتخصيص وقت للتمارين الرياضية القصيرة في اليوم.