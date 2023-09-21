"البريد" يطلق مسابقة تصوير فوتوغرافي في متحفه لهواة ومحترفي التصوير

أطلقت الهيئة القومية للبريد مسابقة للتصوير الفوتوغرافي في متحف البريد تحت عنوان "متحف البريد بعيون مبدعة"، بهدف إلقاء الضوء على متحف البريد ومقتنياته الأثرية الفريدة بطريقة مبتكرة تعتمد على الإبداع.

تفاصيل جوائز المسابقة

وأوضحت الهيئة القومية للبريد أن هناك جوائز مالية وشهادات تقدير ستمنح لجميع الفائزين وهي كالآتي:

المركز الأول: جائزة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

المركز الثاني: جائزة مالية قيمتها 7 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

المركز الثالث: جائزة مالية قيمتها 5 آلاف جنية وشهادة تقدير.

بالإضافة إلى 5 جوائز أخرى كل جائزة 1000 جنيه وشهادة تقدير.

شروط المسابقة

وتعلن الهيئة القومية للبريد عن شروط المسابقة وهي كالآتي:

- تبدأ المسابقة يوم 2023/9/21 وتنتهى يوم 30/ 9/ 2023 على أن يتم استقبال طلبات التقديم بحد أقصى يوم 2-10-2023 من خلال الإيميل التالي:

[email protected]

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو أجنبي مقيم فى مصر.

- التقديم مفتوح لجميع المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي "هواة ومحترفون".

- التصوير يكون داخل المتحف ولن يقبل صور من خارج المتحف.

- يقدم كل مشارك 3 صور فوتوغرافية كحد أقصى.

- وفى حال اجتياز المتقدم إلى المراحل النهائية يحق للجنة التحكيم اختيار عمل فني واحد فقط منهم للعرض.

- يقدم المتسابق للجنة التحكيم الصور بصيغة ملفات "RAW"، وصيغة "JPG" على أن لا يقل حجم الصور عن "5 ميجابايت" ولا يزيد عن "10 ميجابايت"، وأن لا تقل جودة الصورة عن "dpi 300".

- لن تقبل الصور التي تتضمن صورة شخصية أو أي كتابة أو توقيع للمصور أو أي علامات أخرى على الصور المرسلة.

- يسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصور بشرط أن لا يؤثر التعديل على مصداقية وأصالة الصورة.

- لن تقبل الصور التي تم عليها تعديلات لإضافة الخدع أو الحيل البصرية، بما في ذلك التركيبات.

- يحق للهيئة استخدام الصور فى المعارض ووسائل التواصل الاجتماعي. وغيرها مع إبراز اسم المصور.

- بعد انتهاء المسابقة سيتم عمل معرض بالصور الفائزة يوم 9-10-2023 وسيتم تسليم الجوائز للفائزين خلال اليوم.