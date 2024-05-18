ذوو همم وحفظة قرآن ومتفوقون في ضيافة متحف البريد بالقاهرة

نظمت محافظة القاهرة رحلة لـ 120 من ذوي الاحتياجات الخاصة وحفظة القرآن الكريم والطلبة المتفوقين لزيارة متحف البريد بالعتبة، والمتحف المصري بالتحرير، ومجمع الأديان بمصر القديمة، في إطار مشاركة المحافظة فى الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف ضمن أنشطة الهيئة لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى النشء.

وكان افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المشروع المتكامل الأول بمركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت طفرة كبرى فى المنشآت الرياضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت.

قال إن مراكز التنمية الشبابية تعد نموذجًا متميزًا خاصة وأنها تهتم بإعداد الشباب إعدادًا سليمًا من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية، وتعمل على تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات كما تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات لأعضائها من الشباب، بهدف استثمار أوقات فراغهم فى ممارسة مجموعة من الأنشطة التى تسهم فى بناء شخصية قيادية تسهم فى تنمية الوطن.

وثمن المحافظ جهود وزارة الشباب والرياضة لإيلائها اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والعمل على رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز وتنفيذها، في إطار سعى الوزارة الى انشاء بنية تحتية متطورة لممارسة كافة الأنشطة الرياضية لخدمة الشباب والنشء في كافة أنحاء الجمهورية.

أضاف أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير كافة الإمكانيات للشباب والإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشاد محافظ القاهرة بإمكانيات مركز شباب التجمع الأول، مؤكدًا أنها لا تقل عن أى نادى رياضي كبير.

يتضمن المركز مجمع حمامات سباحة، وملاعب لكرة القدم، وملاعب تنس، وقاعات متعددة الأغراض، ومحلات تجارية ووأماكن للتصوير والفوتوسيشن ومناطق للمطاعم والكافتريات، وصالات للجيم ومبنى إدارى.

محافظة القاهرة تنظم رحلة لطلبة ذوي الاحتياجات وحفظة القرآن

محافظة القاهرة تنظم رحلة لطلبة ذوي الاحتياجات وحفظة القرآن

محافظة القاهرة تنظم رحلة لطلبة ذوي الاحتياجات وحفظة القرآن

محافظة القاهرة تنظم رحلة لطلبة ذوي الاحتياجات وحفظة القرآن

محافظة القاهرة تنظم رحلة لطلبة ذوي الاحتياجات وحفظة القرآن