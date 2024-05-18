موعد انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 من أكثر التساؤلات التي تتصدر قائمة جوجل البحثية خلال الساعات القليلة الماضية منذ انطلاق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يوم الخميس الماضي الموافق 16 مايو 2024 في كافة المدارس الإعدادية بالمحافظة.

موعد انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

يتسأل أولياء الأمور عن موعد انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 وفقا للجدول الزمني المعتمد والذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني وينتهي يوم الأربعاء 22 مايو 2024 وجاء كما يلي:-

الخميس 16/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

السبت 18/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعي.

الأحد 19/5/2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 20/5/2024 امتحان مادة العلوم.

الثلاثاء 21/5/2024 امتحان مادة الجبر والتربية الفنية.

الأربعاء 22/5/2024 امتحان مادة الهندسة.

رابط النماذج الاستراشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 تدريب أنفسهم على أسئلة الامتحانات في كافة المواد الدراسية من خلال رابط النماذج الاستراشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وهى أسئلة تحاكي تماما أسئلة الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في كافة المواد الدراسية.

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تدريب الطلاب من خلال نماذج محاكية للامتحانات لعدم وجود توتر عصبي من ضغط الامتحانات حيث يمكن للطالب تصحيح اجاباته بنفسه من خلال الإجابات النموذجية للأسئلة الموجودة في النموذج المعروضة في كافة المواد الدراسية.

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