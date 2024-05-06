الإثنين 06 مايو 2024
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اقتصاد

الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4608 مكتب بنهاية فبراير (خاص)

مكاتب البريد
مكاتب البريد

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات اليوم أن عدد مكاتب البريد ارتفع الي 4608 مكتب خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنحو 4375 مكتب عن نفس الفترة عام ٢٠٢٣ بزيادة قدرها 223 مكتب وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.33% وشهري 0.48% بعد أن سجل نحو 4586مكتب خلال يناير السابق عليه.


وكشف التقرير الخاص الذي حصلت "الدستور" علي نسخة منه إن عدد المستفيدين من صرف المعاشات من مكاتب البريد بلغ 4.90 مليون مواطن  خلال فبراير الماضي مقارنة بنحو 4.81 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام  2023 بمعدل نمو سنوي 1.87% وشهري 0.30% بعد أن سجل نحو 4.89 مليون مستفيد في يناير الماضي.

وأكد التقرير  أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد بلغ 23.37 ألف نسمة بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بعدد 24.19 ألف نسمة في نفس الفترة العام السابق، مما يعني انخفاض في العدد بواقع 3.39 % سنويا ونحو 0.33 % شهريا، وفقًا لخطة الهيئة لرفع جودة خدمات البريد وتقليل فترة الانتظار للمستخدمين وعملاء الهيئة.


وأضاف التقرير أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية بلغ نحو 699 ألف خلال فبراير الماضي مقارنة بنحو 808 ألف حوالة عن نفس الفترة في عام 2023، بمعدل تراجع سنوي 13.56٪ وشهري 6.64٪ بعد أن سجل خلال يناير السابق عليه نحو 784 ألف حوالة بريدية.

وتستهدف الهيئة إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بالشكل اللائق.

 

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