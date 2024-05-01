"البريد" تُصدر طابعًا بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات "المصرية - البرازيلية"

أصدرت هيئة البريد، طابعًا تذكاريًا بمناسبة مرور ١٠٠ عام على العلاقات المصرية البرازيلية، تم تصميمه بصورة فنية تحتوي على بعض المعالم السياحية المشهورة فى كلتا الدولتين، ومقاس الطابع (٤ سم في ٦ سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان وقيمته ١٠ جنيهات، ومزود بتقنية ال "QR Code"؛ بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة، وللاطلاع على مزيد من إصدارات الطوابع المصرية أو الشراء "أون لاين".

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد، "إن العلاقات المصرية البرازيلية تتسم بالثقة المتبادلة بين الشعبين وتشمل علاقات تعاون وثيقة وبناءة، وخلال السنوات الماضية تمكنت مصر والبرازيل من تطوير سبل التعاون لتشمل العديد من المجالات؛ لذا بادر البريد المصري بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور ١٠٠ عام على العلاقات المصرية البرازيلية؛ بهدف توثيق العلاقات الدبلوماسية القوية التي تجمع بين البلدين".

وسيلة مهمة

وأضاف "فاروق"، أن الطوابع التذكارية وسيلة هامة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتوثيق تلك الأحداث وتخليدها.

وتحتفل مصر والبرازيل الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أقامت مصر والبرازيل العلاقات الدبلوماسية في ٢٧ فبراير ١٩٢٤، مع إنشاء البعثة الدبلوماسية البرازيلية في القاهرة.



وفي إطار الاحتفالات بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، زار الرئيس لولا القاهرة يوم ١٥ فبراير الماضي. وفي تلك المناسبة، اتفق الطرفان على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.



وتعد مصر شريكًا للبرازيل في تجمع البريكس، الذي انضمت إليه مصر بداية العام الجاري. وفي عام ٢٠٢٤، ستشارك مصر أيضًا في اجتماعات مجموعة العشرين، بدعوة من الرئاسة البرازيلية، كما تم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في البرازيل خلال شهر نوفمبر المقبل.