الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"البريد المصرى" يحصل على "المستوى الذهبى" فى تطبيق معايير الأمن البريدى العالمية

جائزة المستوى الذهبى
جائزة المستوى الذهبى للبريد المصرى

حصل  البريد المصري على المستوى الذهبي في اختبار الفحص البريدي الدولي الذي أجراه اتحاد البريد العالمي على أعمال البريد المصري، والمتعلق بتطبيق معايير الأمن البريدي لسلاسل الإمداد الدولية، والالتزام بتنفيذ استراتيجية الاتحاد التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية في مجال الأمن البريدي، وذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة الاستثمار البريدي في دورته الـ"٢٧" المنعقدة حاليا بالعاصمة السويسرية بيرن، وقد تسلم الشهادة من مساهيتو ميتوكي، المدير العام للمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري وعضو مجلس إدارة المعايير بالاتحاد البريدي العالمي.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا الإنجاز يؤكد ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية، ويمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري خلال الفترة الماضية في تحقيق أهداف التنمية البريدية المستدامة"، مشيرًا إلى أن مصر أول دولة على المستوى العربي والإفريقي تحصل على المستوى الذهبي في تطبيق معايير الأمن البريدي العالمية، ما يوضح التزام البريد المصري بالمعايير الدولية الأمنية التي تشمل تأمين الإرساليات البريدية وطريقة معالجتها ونقلها، وجميع المراحل اللوجستية التي تمر بها البعائث، ما يعزز من قدراته على المنافسة محليًا ودوليًا.

ضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة

البريد المصري

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن حصول البريد المصري لأول مرة على المستوى الذهبي في مجال الأمن البريدي، يعد إنجازًا كبيرًا جاء بعد مهمة فحص شاملة أجراها خبراء دوليون من الاتحاد البريدي العالمي على أداء البريد المصري، وتطبيق المتطلبات الرئيسية التي يلزم الامتثال لها، ومن أهمها ضمان سلامة العمليات البريدية وسلامة وصحة العاملين والعملاء، وتقييم المخاطر والتحكم بها، ما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة؛ حيث تم فحص جميع العمليات التشغيلية المستخدمة في معالجة الإرساليات البريدية وتقييم عمليات المراقبة الأمنية لمركز تبادل البريد المصري اللوجستي بمطار القاهرة، ومقارنتها بالمعايير التي وضعها الاتحاد البريدي العالمي، وقياس درجات الأمان على مستوى مكاتب التبادل البريدي الدولية ونقل البريد الجوي والتدابير العامة للأمن البريدي.

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وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن حصول البريد المصري على المستوى الذهبي في اختبار التدقيق البريدي الدولي يمثل تقديرًا رفيع المستوى لجميع العاملين بالبريد المصري لما قاموا به من جهود حثيثة نحو تطبيق إجراءات الحصول على الاعتماد الخاصة بالامتثال لمعياري الاتحاد البريدي العالمي الأمنيينِ S58 وS59، مشيدّا بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري وتفانيهم في العمل وإنجازه بالدقة المنشودة والجودة المطلوبة؛ من أجل رفع اسم مصر عاليًا بين جميع المؤسسات البريدية الدولية.

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