جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني في القاهرة الكبرى

أعلنت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024، والتي تبدأ نهاية الشهر الجاري وتستمر لمدة أسبوع، ويختلف جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 من محافظة لأخرى، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

حددت الخارطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، والتي تبدأ نهاية مايو الجاري، ولكن يختلف موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي من محافظة لأخرى.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 القاهرة

امتحان مادة اللغة العربية والإملاء، والتربية الدينية: يوم الخميس 16\5\2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم السبت 18\5\2024.

امتحان مادة اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد 19\5\2024.

امتحان مادة العلوم يوم الإثنين 20\5\20224.

امتحان الجبر والإحصاء، والتربية الفنية يوم الثلاثاء 21\5\2024.

امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 22\5\2024.

جدول امتحانات ثالثة إعدادي 2024 الجيزة

امتحان اللغة العربية والخط: يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

امتحان الهندسة: يوم الاثنين الموافق 20 مايو2024 .

امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية: يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

امتحان العلوم والتربية الفنية: يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية: يوم الخميس مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية

امتحان اللغة العربية والخط والإملاء: يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

امتحان العلوم – امتحان التربية الفنية: يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

امتحان اللغة الأجنبية والتربية الرياضية: يوم الأثنين الموافق 20 مايو 2024.

امتحان الهندسة – امتحان التربية الدينية: يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

امتحان الجبر والإحصاء: يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

امتحان الدراسات الاجتماعية – امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.