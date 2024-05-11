جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

يتسأل طلاب الشهادة الاعدادية 2024 عن موعد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 حيث تفصلنا ايام قليلة عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وانتهاء العام الدراسي الحالي.

سنوضح من خلال هذا التقرير كل من:

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 القاهرة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الاسكندرية

ملاحظات لـ امتحانات الترم الثاني 2024

تخصص 20 دقيقة من وقت امتحان اللغة العربية للإملاء.

مادة التربية الفنية مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.

التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط ويتم تخصيص ساعة لامتحان النظري وربع ساعة لامتحان العملي.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة

امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية يوم الخميس الموافق 16-5-2024.

امتحان مادة الدرسات الاجتماعية يوم السبت الموافق 18-5-2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19-5-2024.

امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 20-5-2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 21-5-2024.

امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء الموافق 22-5-2024.

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة

يعقد يوم السبت الموافق 18 من مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

يعقد يوم الأحد الموافق 19 من مايو 2024: امتحان مادة الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يعقد يوم الإثنين الموافق 20 من مايو 2024: امتحان مادة الهندسة.

يعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية، ومادة التربية الدينية.

يعقد يوم الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024: امتحان مادة العلوم، وامتحان مادة التربية الفنية.

يعقد يوم الخميس الموافق 23 من مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الاسكندرية

يوم السبت الموافق 18 من مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 19 من مايو 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الاثنين الموافق 20 من مايو 2024: امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو 2024: امتحان مادة الجبر والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024: امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي.

يوم الخميس الموافق 23 من مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الفنية.