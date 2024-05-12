الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تابع جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني في 4 محافظات

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

زاد البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني وذلك مع انطلاق امتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حيث أعلنت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات عن الجداول المنظمة لسير الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني

نعرض من خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني بمحافظة القاهرة والذي جاء كما يلي:-

  • يوم الخميس الموافق 16/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم السبت الموافق 18/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الأحد الموافق 19/5/2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الاثنين الموافق 20/5/2024 امتحان مادة العلوم.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024 امتحان مادة الهندسة.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. جدول امتحانات الشعبة الأدبية

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد لجان امتحانات النقل

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة الترم الثاني

  • يوم السبت الموافق 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية.
  • يوم الأحد الموافق 19/5/2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الاثنين الموافق 20/5/2024 امتحان مادة الهندسة.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية الدينية.
  • يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024 امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.
  • يوم الخميس الموافق 23/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية الترم الثاني

  • يوم السبت الموافق 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأحد الموافق 19/5/2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم الاثنين الموافق 20/5/2024 امتحان مادة العلوم.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 امتحان مادة الجبر والتربية الفنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024 امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي.
  • يوم الخميس الموافق 23/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
txt

لينك تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني كاملة

txt

استعد| جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول امتحانات 3 إعدادي 2024 بالقلوبية الترم الثاني

  • يوم السبت الموافق 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
  • يوم الأحد الموافق 19/5/2024 امتحان مادة العلوم والتربية الدينية.
  • يوم الاثنين الموافق 20/5/2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.
  • يوم الخميس الموافق 23/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكتولوجيا المعلومات.

اقرأ أيضا 

رابط تقديم رياض الأطفال حكومي ولغات 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الصف الثالث الإعدادي 2024 الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات 3 إعدادي

مواد متعلقة

رابط تقديم رياض الأطفال حكومي ولغات 2024

الأكثر قراءة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

قصة حب تنتهي بصدمة العمر.. "نيفين" تخلع زوجها بعد 6 سنوات زواج

"سعاد" فى محكمة الأسرة: "جوزى عايزنى أبيع كليتى علشان يتجوز ويشترى توك توك"

الجنايات تكشف حيثيات سجن سائق أوبر 15 عاما في قضية حبيبة الشماع

البحر أمامهم ونيران الاحتلال خلفهم.. شاطئ خان يونس "الملاذ الأخير" لأهالى غزة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب