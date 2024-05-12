تابع جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني في 4 محافظات

زاد البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني وذلك مع انطلاق امتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حيث أعلنت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات عن الجداول المنظمة لسير الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني

نعرض من خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني بمحافظة القاهرة والذي جاء كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 16/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم السبت الموافق 18/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأحد الموافق 19/5/2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين الموافق 20/5/2024 امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024 امتحان مادة الهندسة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة الترم الثاني

يوم السبت الموافق 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأحد الموافق 19/5/2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين الموافق 20/5/2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024 امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.

يوم الخميس الموافق 23/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية الترم الثاني

يوم السبت الموافق 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 19/5/2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الاثنين الموافق 20/5/2024 امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 امتحان مادة الجبر والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024 امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي.

يوم الخميس الموافق 23/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات 3 إعدادي 2024 بالقلوبية الترم الثاني

يوم السبت الموافق 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الأحد الموافق 19/5/2024 امتحان مادة العلوم والتربية الدينية.

يوم الاثنين الموافق 20/5/2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية.

يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الخميس الموافق 23/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكتولوجيا المعلومات.

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