محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من لجان امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024،التي انطلقت "أمس"وتستمر حتى الخميس من الأسبوع الحالي،حيث يؤدي أكثر من 58 ألف و400 طالبًا وطالبة الامتحان من خلال 315 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم بمختلف قرى ومدن المحافظة.

اطمئن المحافظ في ثاني أيام الامتحانات على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب أثناء أداء الامتحان، مشددًا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم،من خلال الالتزام بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان.

واتخاذ الإجراءات المطلوب لضمان توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، فضلا عن التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التعليم لتوفير سبل الراحة لأداء الامتحان ،دون حدوث أي ‏تجاوزات مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية،تحسبا لمواجهة أي مواقف طارئة داخل اللجان.

المدارس التي تم تفقدها

جاء ذلك خلال جولته"اليوم" تفقد خلالهاعددًا من لجان الامتحانات داخل مدرسة الشهيد صفوت عبد العظيم الابتدائية المشتركة بمدينة بني سويف، والتي تضم 222 طالبًا وطالبة، موزعين على 11 لجنة،حيث أدى "اليوم" الطلاب الامتحان في مادتي:الدراسات الاجتماعية "فترة أولى" والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات "فترة ثانية" رافقه خلال الزيارة هاني عنتر وكيل التعليم، وهاني الجويلي رئيس المدينة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى عقده خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات بحضور الموجهين ومديري الإدارات ومجالس الأمناء ونقابة المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين،لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، منوهًا عن تقسيم المدارس إلى قطاعين على مستوى إدارات المحافظة، بحيث يضم القطاع الأول " أ" ويشمل 162 لجنة بإجمالي 28660 طالبا وطالبة وقطاع (ب) ويشمل 153 لجنة بإجمالي 29773 طالبا وطالبة.

تكليف رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان

ولفت وكيل التعليم إلى تكليف رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان، من إحكام السيطرة على أمن البوابات الرئيسية للمدارس وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء اللجنة،علاوة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين،والتشديد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد طبقا للقانون لتحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحان.

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