جامعة بني سويف ضمن أفضل 7% بتصنيف CWUR

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نتيجة تصنيف CWUR لعام 2024 مركز التصنيف الدولي للجامعات بالأمارات العربية المتحدة حيث احتلت الجامعة المرتبة 1433 عالميا، والعاشرة على مستوي جامعات مصر ضمن أفضل 7% من الجامعات.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين من مختلف التخصصات لما يبذلونه من جهد ملحوظ في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميًا والعمل على جعلها جامعة بحثية خاصة مع وجود كليات ومعاهد جديدة وفريدة من نوعها متخصصة في العلوم البينية والحديثة من خلال تشجيع الباحثين على النشر العلمي وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مركز التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أن هذا التصنيف يعتمد على مخرجات البحث العلمي من قواعد بيانات Clarivate لاستخراج البيانات ويعتمد على معايير أساسية منها (توظيف الخريجين – جودة التعليم – الأداء البحثي – تميز الباحثين – مخرجات البحث).