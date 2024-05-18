محافظ بني سويف: خفضنا الأمية بالمحافظة إلى 18%

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن هناك شبكة طرق على مستوى عالي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، الامر الذي يعتبر من الأمور التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية محافظات الصعيد.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن نسبة الأمية كان عائقا كبيرا أمامنا واستطعنا تخفيضها من 47% إلى 18%، لتكون بني سويف الأولى في التعامل مع الأمية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف.

رافقه خلالها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.