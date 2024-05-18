تعرف على مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة ببني سويف

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لمصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف.

الدستور تستعرض معلومات عن المصنع

تستعرض "الدستور" أهم المعلومات عن المصنع والذي يقام على مساحة 10 آلاف م2، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 15 مليون يورو، وبدأ التشغيل الفعلي للمصنع عام 2015.

ويعمل المصنع حاليًا بعمالة مباشرة بنحو 1500 عامل، ويُصنع تشكيلة متنوعة من ملابس الجينز بأنواعها، وينتج نحو 1.2 مليون قطعة سنويًا، تُخصص للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والنمسا، بحجم مبيعات بقيمة 20 مليون يورو سنويًا.

اختيار محافظة بني سويف كمقرٍ للمصنع؛ جاء نظرًا لموقعها الإستراتيجي، وليكون واحدًا من المصانع التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في صعيد مصر الواعد بالإمكانات، والشباب القادر على العطاء.



المصنع يُعزز المكون المحلي الذي تصل نسبته إلى 90% من الخامات المُستخدمة في التصنيع، كما تقوم إدارة المصنع بتنفيذ خطة للتوسع في نشاطه الإنتاجي بحلول عام 2028، من خلال الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 10 ملايين قطعة سنويًا، وارتفاع حجم المبيعات إلى نحو 170 مليون يورو، واستيعاب حجم عمالة يصل إلى 15 ألف عامل، والنفاذ إلى أسواق جديدة تشمل بلدانا جديدة في القارة الأوروبية.



وينتج المصنع مليون قطعة سنويا من البنطلونات لأعلى الماركات العالمية، ويقوم بتصدير إنتاجه لأوروبا، وخطة المصنع تتمثل في إنتاج 10 ملايين قطعة سنويا خلال أربع سنوات، ويصدر المصنع حاليا بقيمة 20 مليون يورو، وعقب تنفيذ خطته المستهدفة سيصدر بـ 170 مليونا، إلى جانب نقطة أخرى تتعلق بالعمالة المتوافرة حاليا والتي تقدر بـ 1500 عامل، وهو عدد سيتضاعف إلى 15 ألف عامل خلال فترة تتراوح بين 4 – 5 سنوات.