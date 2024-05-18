تعرف على مصانع "سامسونج" للإلكترونيات بكوم أبو راضي الصناعية ببني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصانع "سامسونج" للإلكترونيات، بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية ببني سويف.

تستعرض "الدستور" أهم المعلومات عن مصانع "سامسونج" للإلكترونيات بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، حيث يعد المصنع الأول للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحد من بين 14 مصنعًا لها حول العالم، المصنع تم إنشاء خلال 10 أشهر فقط، ليصبح مجمعًا متكاملًا في وقت قياسي.

الطاقة الإنتاجية الحالية لمجمع المصانع تبلغ 6 ملايين وحدة سنويًا، من أجهزة التليفزيون، والموبايل، والتابلت، وبلغ إجمالي الاستثمارات في مصنع سامسونج بني سويف ما يزيد على 700 مليون دولار، وتم ضخ 85 مليون دولار منذ عام 2022 حتى عام 2024 للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت.

مصنع سامسونج في بني سويف يُصدر 85٪؜ من إنتاجه من شاشات التليفزيون إلى أكثر من 55 دولة، وقامت بتوفير فرص عمل جديدة في محافظة بني سويف، حيث توظف حاليًا حوالي 5 آلاف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبهم من سكان صعيد مصر، حيث يتم تدريب العاملين في "سامسونج" على دورات تدريبية متخصصة في العديد من مصانع الشركة حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية وروسيا والمجر وماليزيا، ويتم التدريب وفقًا للمعايير الدولية لضمان أعلى جودة في الإنتاج.

وتصدر "سامسونج" أحدث إصدارات والتي يتم تصنيعها بمصنع بني سويف، وهي جهاز تليفزيون بمواصفات 98inch QLED 8K ويتمتع بدرجة دقة ووضوح تبلغ 33 مليون بكسيل، ومدعم بمعالج Quantum Processor 8K بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومساعد جوجل وأليكسا، ويستوعب مصنع سامسونج للهواتف المحمولة ببني سويف، نحو 1400 عامل من الأيدي العاملة بالشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويقع على مساحة أكثر من 9 آلاف م2، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوسعات بالمصنع بنهاية عام 2024 وسيبدأ الإنتاج به في الربع الأول من عام 2025.