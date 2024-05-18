تعرف على مصنع "كرمان السوري" للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع "كرمان السوري" للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بمحافظة بنى سويف.

تستعرض "الدستور" أهم المعلومات عن المصنع حيث يصل استثمارات المصنع إلى 50 مليون دولار، ويقام على مساحة نحو 10 آلاف م2، فهو استثمار سوري، يقوم بتصدير نحو 20% وستصل خلال العام الحالي إلى 30‎%‎ من حجم إنتاجه، دأ انتاجه الفعلي فى عام 2020، ومنذ ذلك الوقت حصل المصنع على اعتمادات: ISO9001، ISO45001، ISO14001، وشهادات GMP الخاصة بالتصدير،

يعتمد المصنع على نسبة 40% كمكون محلي من الخامات المستخدمة في عمليات التصنيع لمختلف المستحضرات الدوائية، المصنع يعمل به حاليا نحو 300 موظفا، ومن المقرر مع استكمال التوسعات في الإنتاج وافتتاح الخطوط الجديدة إتاحة فرص عمل لحوالي 400 وظيفة جديدة.

مصنع "كرمان" والشركات المصنعة لديها تشارك في سوق الدواء بمبيعات تقدر بحوالي من 21.3 إلى 25.5 مليون دولار سنويا، من خلال خط الكبسولات الذى ينتج من 700 إلى 900 مليون كبسولة/سنة، وخط الأقراص الذي ينتج من 1 إلى 1.2 مليار قرص/سنة، وخط الأكياس غير الفوارة والفوارة الذي ينتج من 50 إلى 52 مليون كيس/ سنة.

تنتج "كرمان" والشركات المصنعة لديها ما يقرب من 200 مستحضر، بجانب 100 مستحضر تحت التسجيل، وتضم المستحضرات: مستحضرات للتصدير بنسبة 18.8%، ومستحضرات هيئة الشراء الموحد بنسبة 36.6%، ومستحضرات نواقص السوق بنسبة 29.7%، ومستحضرات السوق المحلية بنسبة 15.8%، السعة الاستيعابية لمخازن المصنع تصل إلى نحو ألف طن، وذلك على مساحة 2000 م2.

الخطط المستقبلية للتوسع داخل المصنع في خطوط الإنتاج، حيث تتضمن خط إنتاج بخاخات الاستنشاق ذات الجرعات المقننة، وإنتاج الكبسولات المملوءة بالسوائل والزيوت والذي يعتبر أول خط من نوعه في مصر، بالإضافة إلى خط إنتاج في المستقبل القريب لقطرات العين، متوقع دخوله حيز التشغيل العام المقبل.