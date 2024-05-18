السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ردم أساسات وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية ببنى سويف

الازالات
الازالات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.  

حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تحت إشراف حمادة راضي، جهودها في ملف النظافة، حيث تم بالتعاون بين الوحدات القروية وقسم النظافة بالمدينة، تنفيذ عدد من الأنشطة التي شملت: رفع القمامة والمخلفات من شوارع المدينة ومداخل القرى، وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي (ميدوم، إنفسط، أبوصير الملق، الميمون، إطواب، قمن العروس)، وذلك وفق خطة العمل في منظومة النظافة، كما تم ردم أساسات وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بزمام قرية نزلة الديب.

 

وفى سياق آخر، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، برئاسة محمد بكري، الاجتماع الدوري بمديري الإدارات ورؤساء القرى، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات الهامة منها منظومة النظافة، وملفات التصالح، المتغيرات المكانية، توريد محصول القمح، متابعة مواقف سيارات الأجرة، ومتابعة توفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة، رخص المحلات والإعلانات، التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وغيرها من الملفات الحيوية بدائرة المركز.

 

وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي بمديري إدارات وأقسام الوحدات المحلية ورؤساء القرى، كل في مركزه، لمناقشة ما تم إنجازه في كل إدارة وقرية وما تم تنفيذه من تكليفات أسبوعيا، وبحث شكاوى المواطنين.

 

فيما ترأس السكرتير العام  اللواء حازم عزت، اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف وذلك في حضور المهندس طارق على حسن مدير مشروع المواقف وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومدير إدارة المرور ومديري الشئون المالية والقانونية بديوان عام المحافظة.


وخلال الاجتماع تمت مناقشة عددًا من طلبات سائقي سيارات الأجرة بشأن إجراء التبديل بين خطوط السير داخل المحافظة، وكذا  المطلب الخاص بنقل موقف سيارات الأجرة "ناصر/بني سويف" من شارع بورسعيد إلى شارع السوق أعلى المصرف المردوم بمدينة ناصر، وغيرها من الموضوعات،حيث تم التأكيد على توجيهات المحافظ بأهمية تضافر جهود الجهات ذات الصلة للعمل على الحد من الزحام والتكدس المروري، وخاصة في أوقات الذروة.

بني سويف الفشن الواسطي محافظ بني سويف الأجهزة التنفيذية

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