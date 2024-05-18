إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص بمنطقة الحمرايا في بني سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي بحملة مكثفة لرفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق وشوارع العديد من المناطق الحيوية، وذلك في إطار جهودها لتحسين المحيط البيئي والمظهر العام للمدينة.

استهدفت الحملة عدة مناطق منها طربق ديمو وميدان الحمرايا وكوبري النيل وميدان عدلي منصور وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع عبدالسلام عارف والمنطقة الصناعية، كما تم إزالة تشوينات مواد بناء بطريق ديمو، وإيقاف حالتي بناء بدون ترخيص بمنطقة الحمرايا وتم التحفظ على بعض معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

واصلت مديرية الصحة تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وتشهد هذه القوافل متابعة يومية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".



أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،بأن إدارة القوافل قامت بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية نزلة البرقي مركز الفشن،مكونة من 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية،أسنان، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1645مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 184،معمل طفيليات 35،حالات الأشعة العادية 5، أشعة عادية 5، استصدار 13 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 101حالة، تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.