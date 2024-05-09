الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم وغدًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء يومي الخميس 9 مايو والجمعة 10 مايو.

العظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حارا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن درجات الحرارة العظمى تصل على القاهرة إلى 36 درجة.

ويشهد اليوم الخميس ارتفاعًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

اضطراب فى الملاحة البحرية

كما يشهد اليوم اضطرابًا في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25.