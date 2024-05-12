الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز

رياضة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ونهضة البركان

الزمالك
الزمالك

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ونهضة البركان حيث يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الأحد مواجهة قوية ضد نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية حيث يشهد هذا اللقاء حالة من التوتر والترقب بين محبي كرة القدم، الذين يتطلعون لمتابعة الحدث الكروي المثير.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ونهضة البركان

المباراة تأتي في إطار ذهاب النهائي، ومن المقرر أن تُقام في المغرب مساء اليوم وخلال هذا التقرير نقدم لكم كافة التفاصيل حول القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ونهضة البركان وموعد المباراة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ونهضة البركان والمعلق على اللقاء

أما عن قناة beIN Sports 6 فيتم نقل مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، حيث ستكون المباراة متاحة للمشاهدين عبر هذه القناة الرياضية المعروفة، ويعلق على المباراة المغربي جواد بده والمصري محمد فوزي.

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ونهضة البركان

يمكن للمشاهدين العثور على قناة beIN Sports 6 على النايل سات على التردد 11054 (v)، مع معدل ترميز 27500 وتصحيح الخطأ 2/3، مع جودة الصوت والصورة عالية الوضوح (HD).

اما عن تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ونهضة البركان عبر قمر سهيل سات، فيُمكنهم العثور عليها على التردد 11585 (v)، مع معدل ترميز 27500 وتصحيح الخطأ 2/3، وأيضًا جودة الصوت والصورة عالية الوضوح (HD).

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موعد مباراة الزمالك اليوم ونهضة بركان

تحدث مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية اليوم، حيث من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب.

طاقم حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويضم طاقم تحكيم مباراة الزمالك ونهضة بركان كل من الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو حكم ساحة ويسانده كل من الحكام جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار من نفس الجنسية كحكام مساعدين بالإضافة إلى باسيفيك ندابيها كحكم رابع.

أما عن تقنية الفيديو فيكون عليها الحكم التونسي هيثم قيراط، ويُساعده توم أبونجيل من جنوب إفريقيا.

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