الخطة الأفضل لـ"جوميز" للعودة بنتيجة تضمن اقتراب الزمالك من لقب الكونفدرالية

ماذا يفعل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك في مباراة نهضة بركان المغربي الليلة لتحقيق نتيجة تمنح الفارس الأبيض الأفضلية في مباراة العودة بالقاهرة يوم الأحد المقبل وتجعله قريبا من التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية؟

الإجابة على هذا السؤال تحتاج للاقتراب من عقلية جوزيه جوميز ومتابعته بدقة منذ تولي القيادة الفنية للزمالك وعندها سنجد أن البرتغالي لا يميل لتغيير طريقة اللعب إلا في أضيق الحدود كما يعتمد على زيادة الكثافة الهجومية واللاعبين أصحاب المهارات في وسط الملعب لفرض أسلوبه وزيادة الضغط على الفريق المنافس.

أوباما وشحاتة لدعم دونجا في الوسط

الزمالك سيواجه فريقا صعبا وعنيدا للغاية خاصة على ملعبه وهو من الملاعب الصغيرة ويسع لـ12 ألف متفرج فقط ولم يتعرض فيه الفريق المغربي للهزيمة سوى مرتين هذا الموسم أمام الجيش الملكي الأولى بنتيجة 2- 1 في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري المغربي والثانية بركلات الترجيح في دور الـ 32 لبطولة كأس المغرب إضافة لمعاناة الزمالك من غيابات عديدة في مقدمتها شيكابالا ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري وبالتالي يجب على جوزيه جوميز أن يعيد النظر في طريقة اللعب وأسلوب الأداء.

ويلعب نهضة بركان بطريقة 4-2-3-1 ومن أهم نقاط الضعف لديه الثنائي أيوب الخيري وياسين لبحيري وكلاهما لا يجيد التمرير تحت ضغط وبالتالي لا بد أن يدفع جوزيه جوميز بلاعبين لديهم شراسة في القيام بالضغط في وسط الملعب أمثال نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة ويوسف أوباما على أن يتحول أوباما للهجوم عند الاستحواذ على الكرة.

إحكام الرقابة على الفحلي والمرابط

في المقابل يملك نهضة بركان جناحين على أعلي مستوى الأول يوسف مهري الجناح الأيسر وأخطر لاعبي الفريق وواحدا من أبرز لاعبى الكونفدرالية هذا الموسم ويمتاز بالسرعة والطول وقوة التسديدات وإجادة الرأسيات والثاني هو الكونغولي توسيليا كاسندي الذي يمتاز بالسرعة وبالتالي لا بد أن يدفع جوزيه جوميز بجناحين يجيدان القام بالواجبات الدفاعية لمساندة ظهيري الجانبين عمر جابر وأحمد فتوح.

ويملك نهضة بركان أيضا مهاجما قويا هو يوسف الفحلي هداف الفريق برصيد 11 هدفا كما قام بصناعة خمسة أهداف ويحظى الفحلي بدعم في العمق الهجومي من محمد المرابط لذلك على حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد قلبي دفاع الزمالك أن يكونا في أعلى درجات التركيز مع ضرورة تواجد نبيل عماد دونجا داخل منطقة جزاء الزمالك لمساندة قلبي الدفاع في التعادل مع الكرات العرضية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية

ويحل الزمالك ضيفا على فريق نهضة بركان في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي بـ"بركان" فيما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل 19 مايو، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.