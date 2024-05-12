ماذا يفعل الزمالك فى مباريات الذهاب بالنهائيات الأفريقية؟

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الزمالك، عندما يلتقي نظيره نهضة بركان المغربي، في العاشرة مساء، في اللقاء الذي سيجمعهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح الزمالك، للخروج بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب بالقاهرة، وذلك في سعيه للفوز بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، والتي سبق له أن حققها من قبل في نسخة 2018-2019.

ماذا حقق الزمالك عندما يخوض مواجهة الذهاب في المسابقات الأفريقية المختلفة على صعيد الأندية؟

دوري أبطال أفريقيا

كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري 1984

التقي الزمالك مع شوتنج ستارز النيجيري في الدور النهائي لكأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري 1984.

وحقق الزمالك، الفوز ذهابا بالقاهرة، بهدفين دون رد، سجلهما جمال عبدالحميد.

وفي لقاء الإياب الذي أقيم في لاجوس، فاز الزمالك بهدف نظيف، أحرزه فاولي أوبينج لاعب شوتنج ستارز (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 56، ليحقق الفريق الأبيض لقبه القاري الأول.

كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري 1986

واجه الزمالك، نظيره أفريكا سبورتس الإيفواري، في الدور النهائي لكأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري 1986.

وحقق الزمالك، الفوز ذهابا في القاهرة، بهدفين دون رد، سجلهما أيمن يونس.

وفي الإياب، حسم الزمالك اللقب الثاني له، بعد الفوز بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، بتقدم أفريكا سبورتس بهدفين نظيفين.

كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري 1993

تقابل الزمالك مع أشانتي كوتوكو الغاني، في الدور النهائي لكأس الأندية الأفريقية 1993.

وتعادل ممثل الكرة المصرية، ذهابا دون أهداف في كوماسي، قبل أن يتعادل الفريقان سلبيا في مباراة القاهرة، ليحتكما بعد ذلك إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 7-6 ليتوج الفارس الأبيض بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري 1994

التقي الزمالك مع الترجي التونسي، في الدور النهائي لكأس الأندية الأفريقية 1994.

وتعادل الزمالك والترجي سلبيا في القاهرة، قبل أن يحقق الفريق التونسي، الفوز إيابا في ملعب المنزه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري 1996

التقي الزمالك في الدور النهائي لكأس الأندية الأفريقية أبطال الدوري 1996 مع فريق شوتنج ستارز النيجيري.

وحقق شوتنج ستارز الفوز ذهابا في أبدان، بهدفين لهدف، قبل أن يحقق الزمالك، الفوز إيابا في القاهرة، بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 5-4 ليحصد الفريق الأبيض، اللقب الرابع في تاريخه.

دوري أبطال أفريقيا 2002

تقابل الزمالك في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2002، مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

وتعادل الفريقان ذهابا في الدار البيضاء، قبل أن يحقق الزمالك، الفوز في لقاء الإياب، بهدف دون رد، سجله تامر عبدالحميد “دونجا”.

دوري أبطال أفريقيا 2016

التقي الزمالك مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في الدور النهائي لدوري الأبطال لعام 2016.

وخسر الزمالك، لقاء الذهاب في بريتوريا، بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز الفريق الأبيض إيابا في ملعب برج العرب بالإسكندرية، بهدف دون رد، لكنه لم يكن كافيا لمنحه لقب البطولة.

كأس الأندية الأفريقية أبطال الكئوس 2000

تقابل الزمالك مع كانون ياوندي الكاميروني، في مباراتي الدور النهائي لكأس الأندية الأفريقية أبطال الكئوس 2000.

وحقق الزمالك، الفوز ذهابا في القاهرة، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل رباعية الزمالك، كل من حسام عبدالمنعم، وطارق السعيد، وعبدالحميد بسيوني، وعبداللطيف الدوماني.

وفي لقاء الإياب في ياوندي، فاز الفريق الكاميروني، بهدف دون رد، ليحقق الزمالك لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

كأس الكونفدرالية الأفريقية 2018-2019

خاض فريق الزمالك، الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2018-2019 للمرة الأولى في تاريخه، حيث واجه آنذاك نهضة بركان المغربي.

وحقق نهضة بركان، الفوز ذهابا في ملعبه، بهدف دون رد، قبل أن يحقق الزمالك، الفوز إيابا في ملعب برج العرب بالإسكندرية، بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بنتيجة 5-3 ليتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

ولم تدخل مباراة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي، في 2020، ضمن المباريات السابقة، باعتبارها لم تكن بنظام الذهاب والإياب، وأقيمت من مباراة واحدة وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.