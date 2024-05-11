جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل انطلاق مباريات الجولة الـ37 من الدوري الانجليزي الممتاز والتي تضم عدة مباريات تنطلق اليوم السبت وتستأنف غدا الأحد وتختتم بمباراة استون فيلا وليفربول يوم الاثنين المقبل وهما يعكس تساؤلات ومتابعات الكثير من جمهور كرة القدم في مصر وخارجها لتطورات ترتيب الدوري الانجليزي في ظل احتدام المنافسة في الجوالات الأخيرة والصراع على اللقب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

فريق لعب فاز تعادل خسر نقاط آرسنال 36 26 5 5 83 مانشستر سيتي 35 25 7 3 82 ليفربول 36 23 9 4 78 أستون فيلا 36 20 7 9 67 توتنهام 35 18 6 11 60 نيوكاسل يونايتد 35 17 5 13 56 تشيلسي 35 15 9 11 54 مانشستر يونايتد 35 16 6 13 54 وست هام 36 13 10 13 49 بورنموث 36 13 9 14 48 برايتون 35 12 11 12 47 وولفرهامبتون 36 13 7 16 46 فولهام 36 12 8 16 44 كريستال بالاس 36 11 10 15 43 إيفرتون 36 12 9 15 37 برينتفورد 36 9 9 18 36 نوتينجهام فورست 36 8 9 19 29 لوتون تاون 36 6 8 22 26 بيرنلي 36 5 9 22 24 شيفيلد يونايتد 36 3 7 26 16

الصراع على القمة واللقب

في ختام الموسم الحالي، يتصدر فريق آرسنال الترتيب برصيد 83 نقطة، بعد أن حقق 26 انتصارًا وتعادلت في 5 مباريات وخسرت 5 مباريات بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 82 نقطة، بعد فوزه بـ 25 مباراة وتعادله في 7 وخسارته في 3 لقاءات وعلى الرغم من تأخره بـ 5 نقاط، يظل ليفربول في المنافسة بـ 78 نقطة، بعد فوزه بـ 23 مباراة وتعادله في 9 وخسارته 4 ويظل الصراع محتدم حيث يشتد بين آرسنال ومانشستر سيتي على اللقب، حيث يفصل بينهما نقطة واحدة فقط قبل الجولة الأخيرة.

بينما ليفربول فهو متأخر بـ 5 نقاط عن آرسنال المتصدر للجدول إلا أنه لا يزال لديه فرصة ضئيلة للتتويج باللقب ويأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 67 نقطة، مما يضمن له المشاركة في دوري المؤتمرات الأوروبية.

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