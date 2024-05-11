السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباريات اليوم

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل انطلاق مباريات الجولة الـ37 من الدوري الانجليزي الممتاز والتي تضم عدة مباريات تنطلق اليوم السبت وتستأنف غدا الأحد وتختتم بمباراة استون فيلا وليفربول يوم الاثنين المقبل وهما يعكس تساؤلات ومتابعات الكثير من جمهور كرة القدم في مصر وخارجها لتطورات ترتيب الدوري الانجليزي في ظل احتدام المنافسة في الجوالات الأخيرة والصراع على اللقب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

فريقلعبفازتعادلخسرنقاط
آرسنال36265583
مانشستر سيتي35257382
ليفربول36239478
أستون فيلا36207967
توتنهام 351861160
نيوكاسل يونايتد351751356
تشيلسي351591154
مانشستر يونايتد351661354
وست هام 3613101349
بورنموث361391448
برايتون3512111247
وولفرهامبتون361371646
فولهام361281644
كريستال بالاس3611101543
إيفرتون361291537
برينتفورد36991836
نوتينجهام فورست36891929
لوتون تاون36682226
بيرنلي36592224
شيفيلد يونايتد36372616

الصراع على القمة واللقب

في ختام الموسم الحالي، يتصدر فريق آرسنال الترتيب برصيد 83 نقطة، بعد أن حقق 26 انتصارًا وتعادلت في 5 مباريات وخسرت 5 مباريات بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 82 نقطة، بعد فوزه بـ 25 مباراة وتعادله في 7 وخسارته في 3 لقاءات وعلى الرغم من تأخره بـ 5 نقاط، يظل ليفربول في المنافسة بـ 78 نقطة، بعد فوزه بـ 23 مباراة وتعادله في 9 وخسارته 4 ويظل الصراع محتدم حيث يشتد بين آرسنال ومانشستر سيتي على اللقب، حيث يفصل بينهما نقطة واحدة فقط قبل الجولة الأخيرة.

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بينما ليفربول فهو متأخر بـ 5 نقاط عن آرسنال المتصدر للجدول إلا أنه لا يزال لديه فرصة ضئيلة للتتويج باللقب ويأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 67 نقطة، مما يضمن له المشاركة في دوري المؤتمرات الأوروبية.

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ترتيب الدورى الانجليزى مباريات الجولة الـ37 الدورى الانجليزى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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