حكم تركيب الأظافر وهل تعتبر من الوصل؟

تلجأ بعض السيدات إلى تركيب الأظافر إما لسبب مرضى أصاب أظافرها أو بغرض التزيين، لذا تهتم النساء بالبحث عن حكم تركيب الاظافر في الاسلام، وهل هي ناقضة للوضوء وهل تعد من الوصل الذي لعنه الله، الدستور تجيب في التقرير التالي وفق آراء الفقهاء ودار الافتاء المصرية.

دار الافتاء تجيب عن حكم تركيب الأظافر

قالت دار الافتاء في جواب عن تساؤل حكم تركيب الأظافر إنه جائز شرعًا في حالة إضافة أظافرها العادية بمرض أو إذا كانت الاظافر الصناعية تحميها من أمراض الأظافر، أو تعويضًا عن الأظافر المخلوعة، أو حماية الأظافر الضعيفة، أو نحو ذلك للتداوي جائز شرعًا.

أما إذا كان تركيب الاظافر لغرض الزينة فهو لا يجوز شرعًا لأنه تغيير في خلق الله.

هل تركيب الأظافر يعتبر من الوصل؟

أفادت دار الافتاء في حكم تركيب الاظافر للزينه انه ومحرم شرعًا، ولكنه لا يعتبر من الوصل، بل هي غير جائزة شرعًا لانها تعد تغيير في خلق الله.

وأَضافت أن تركيب الأظفار لا أصل له، ولا يجوز تركيب الأظفار، بل الواجب والسنة قصها وقلمها في أقل من أربعين، يقول أنس، “وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا ندع هذا أكثر من أربعين ليلة”.

وفي اللفظ الآخر: “وقّت لنا رسول الله ﷺ”، فالرجل والمرأة مأموران بقلم الأظفار في أقل من أربعين ليلة، فكيف تجعل لها أظفار هذا منكر لا وجه له، نعم.

فليس تحريم تركيب الأظافر الصناعية راجعا إلى كونه من الوصل، وإنما لكونه داخلا في تغيير خلق الله.

هل يجوز تركيب الأظافر والصلاة

في إطار رد دار الافتاء المصرية عن حكم تركيب الاظافر قالت أنه إذا كانت لسبب مرضي فهي لا تبطل الطلاة، وللمرأة عند الوضوء أن تمسح عليها أو تغسلها؛ لأنها صارت في حكم البدل عما تحتها؛ كالجبيرة المنصوص على مشروعية المسح عليها حالة العُذْر، وكذلك ما ذكره الفقهاء من جواز المسح على ما يُغطَّى به الظفر المكسور أو المقتلع من الجلد، ولا يشترط فيها أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها أو استخدامها مدةً طويلة؛ ما دام أن العضو مصاب؛ وذلك دفعًا للحرج ورفعًا للمشقَّة.

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