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حكم زراعة الشعر وفقا لدار الإفتاء

حكم زراعة الشعر
حكم زراعة الشعر

حكم زراعة الشعر من أكثر التساؤلات التي تحصد نسب عالية من المشاهدة يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية حيث يرغب الكثيرين في إنبات شعر بسبب سقوط الشعر للرجال والنساء سواء بسبب مرض مثل السرطان وغيره أو بسبب الضعف العام في الجسم.

حكم زراعة الشعر وفقا لدار الإفتاء 

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك أن حكم زراعة الشعر من خلال عمليات جراجة والتي من شانها نقل بصيلات الشعر من منطقة إلى أخرى في رأس نفس الشخص الجواز لأنه من باب إزالة العيب لا من تغيير خلق الله (التجميل) عز وجل.

وهذا مخالف لحكم الوصل الذي نهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم في قوله لعن الله الواصلة والمستوصلة حيث يعد الوصل هو إضافة خصل من الشعر الأدمي بهدف تكثيف الشعر الأصلي وتطويله وإظهاره كما لو كان غزيرا من باب التدليس على الزوج وما شابه ذلك فهو منهي عنه تماما.

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حالات زراعة الشعر 

يجوز زراعة الشعر في الحالات التالية:-

الحالة الأولى: إذا كان بسبب مرض السرطان أو حادث أو حرق أو غيره.

الحالة الثانية: إذا كان بسبب الإنيميا وأمراض سوء التغذية.

الحالة الثالثة: إذا كان السبب الاكتئاب والحالة النفسية السيئة وكثرة التوتر والانفعال.

الحالة الرابعة: إذا كان السبب وراثيا في سن مبكر قبل العشرين أو الثلاثين.

الحالة الخامسة: إذا كان التجميل بسبب منع الزوج من تطليقها أو الزواج عليها واستمرار الحالة الزوجية بصورة طبيعية.
الحالة السادسة: إذا كان هناك عيب في الفتاة يمنع خطبتها وذلك من باب الضرورة ودرء الأذى.

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