موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024... هل يوجد تبكير؟

تزايدت عمليات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 حيث يترقب الموظفون العاملون في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 .

ويكشف الدستور موعد تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024، وجدول زيادة المرتبات، وتحدد وزارة المالية المصرية جدول صرف المرتبات شهريا في كتاب دوري لمواعيد صرف المرتبات.

مرتبات شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية أن مرتبات شهر يونيو 2024 يتم صرفها على 5 وفق الجدول التالي:

1- يوم الاثنين 24 يونيو 2024 يمثل أول صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

2- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 ثاني أيام صرف المرتبات.

3- يوم الاربعاء 26 يونيو ثالث أيام صرف المرتبات.

4- يوم الخميس 27 يونيو رابع الأيام في جدول صرف المرتبات.

5- يوم الاحد 30 يونيو خامس الأيام في جدول صرف مرتبات شهر يونيو.

قيمة مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين في الدولة

يحصل موظفو الدرجة الممتازة على مبلغ 13.400 جنيه.

يحصل جميع موظفو الدرجة العالية على قيمة 11400 جنيه.

يتمكن موظفو درجة المدير العام من الحصول على 14000 جنيه.

يقبض موظفو الدرجة الأولى على حوالي 9400 جنيه.

يحصل موظفو الدرجة الثانية على قيمة 9100 جنيه.

أما يحصل موظفو الدرجة الثالثة على حوالي 8500 جنيه.

يحصل موظفو الدرجة الرابعة على مبلغ 8000 جنيه.

وبينما يحصل موظفو الدرجة الخامسة على قيمة 7500 جنيه.

يبلغ موظفو الدرجة السادسة على مبلغ 7000 جنيه.

تصرف المرتبات على عدة أيام

ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق قرار زيادة الحد الدنى للأجور 2024 والذي أعلنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بزيادة 50%

وسيبدأ استحقاق قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه بدلا من 5000 جنيه بداية من الشهر المقبل

كما تتضمن القرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 100 حتي 1200 جنيه والتي يستفيد منها جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.

وحددت وزارة المالية إطار زمني لصرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي بمصر شهريا بداية من يوم 24 من شهر يونيو ، حيث تصرف المرتبات على عدة أيام، وتتاح للموظفين اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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