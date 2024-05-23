الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكدس مرورى بالطرق والميادين الرئيسية فى القاهرة والجيزة

تكدس مرورى - أرشيفية
تكدس مرورى - أرشيفية

سادت حالة من التكدس المروري بشوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس،  ذلك وسط انتشار أمني، لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على  حركة المرور.

ظهرت حالة من السيولة المرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب زيادة أحمال للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

كما ظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولاً إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

القاهرة والجيزة محافظتي انتشار أمني حركة السير السيولة المرورية

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